Эстония и Латвия уведомили Россию о замораживании таможенного сотрудничества

Россия получила от Латвии и Эстонии письма о замораживании таможенного сотрудничества, сообщил на пресс-конференции первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, передает ТАСС.



„Наши границы с Евросоюзом и есть границы с прибалтийскими странами и Финляндией. У нас все годы и даже после 2014 года были прекрасные отношения с таможенным руководством этих стран. По моему мнению, <...> [решение заморозить таможенное сотрудничество] — чистой воды политика“, — сказал Давыдов.



По его словам, в конце лета очереди из Латвии в Россию достигали 1 тыс. автомобилей. „Это товары, которые востребованы на нашем рынке“, — отметил первый замглавы ФТС.



Эстония приняла решение расторгнуть соглашение о таможенном сотрудничестве с правительством России в сентябре на фоне санкций Евросоюза, писал ERR. Речь идет о документе, который страны подписали в 1997 году. Он был заключен на неопределенный срок и должен действовать в течение шести месяцев после уведомления о расторжении.



В том же месяце, сентябре, Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам, в том числе с шенгенскими визами, выданными третьими странами.