Лекарство как наркотик. „Cолпадеин“ будет продаваться только по рецепту

Майя Уускюла, руководитель отдела безопасности лекарственных средств лекарственного департамента объяснила Forté, что лекарства, содержащие кодеин, станут рецептурными. „Кодеин - это опиоид, обезболивающий эффект которого основан на том, что в организме он превращается в морфин. Именно поэтому более высокие дозы кодеина могут вызвать интоксикацию и привыкание. Препаратом злоупотребляли именно с этой целью“, - сказал Уускюла. „Лекарственный департамент получал сообщения об участившихся случаях злоупотребления со стороны фармацевтов и психиатров в течение нескольких лет, еще до начала пандемии коронавируса. Так что никакой связи между временем наступления пандемии и злоупотреблением лекарством нет“.

Уускюла добавила, что при потреблении комбинированных препаратов, продаваемых в Эстонии (в которые добавляется парацетамол или парацетамол и кофеин), злоупотребление кодеином происходит двумя способами. Во-первых, кодеин отделяется от других активных веществ с целью интоксикации. Передозировка в качестве комбинированного препарата еще более опасна, так как предполагает использование в десятки раз большего количества препарата, чем предписано, с риском отравления и/или повреждения печени от

„Для обсуждения необходимости и последствий этого решения (продажи солпадеина по рецепту - ред.) мы привлекли психиатров, семейных врачей и фармацевтов, которые также посчитали необходимым ограничить доступность препарата - из-за злоупотребления им“, - сказала Уускюла.

По данным лекарственного департамента, в других странах кодеин также привлек внимание в связи с его злоупотреблением. Поэтому были приняты дополнительные меры предосторожности. „В Австралии в 2016 году все кодеиносодержащие лекарства были классифицированы как рецептурные, и последующие исследования показали 50-процентное снижение числа отравлений, связанных с опиатами/кодеином. Во Франции в 2017 году все кодеиносодержащие препараты были отнесены к категории „только по рецепту“, - говорит Уускюла.

В настоящее время не обсуждается вопрос о переводе всех безрецептурных лекарств в рецептурные, - успокоила она.