Тихановская выступила в Рийгикогу: „народ Беларуси достоин права жить в демократическом государстве“

„Для меня честь выступать перед членами парламента от лица жителей Беларуси, уже два года борющихся за свою свободу, независимость и будущее Европы“, – сказала Тихановская. Она поблагодарила Эстонию за поддержку и помощь и призвала и дальше продолжать эту работу в международных организациях.

„Моя страна оккупирована. Она находится в заложниках у двух кровожадных диктаторов, – сказала она. – Несмотря на безумный террор, белорусы продолжают бороться уже на протяжении более двух лет. Тысячи поплатились своей свободой, некоторые – своей жизнью. Продолжая оказывать сопротивление, народ Беларуси доказал, что достоин права жить в демократическом государстве“.

По словам Тихановской, судьбы Беларуси и Украины тесно переплетены. Она отметила, что после начала войны к армии Украины для оказания отпора оккупантам присоединились 1500 добровольцев. России не удалось вовлечь армию Беларуси в войну, что является знаком сильного противостояния со стороны общественности. По ее словам, несмотря на пропаганду, 90 % жителей Беларуси – против вступления в войну.

Руководитель оппозиции Беларуси призвала продолжить поддерживать Украину, добавив, что помощь Украине – это и помощь в освобождении Беларуси. „Для Путина не существует более жестких санкций, чем свободная Беларусь“, – сказала Тихановская. По ее словам, без свободной Беларуси не будет безопасности ни в Украине, ни в Европе. Она призвала депутатов продолжить санкционное давление на Россию и Беларусь.

Тихановская подчеркнула, что Лукашенко должен понести ответственность за перехват самолета Ryanair, создание искусственного миграционного кризиса и за преступления против человечности; Лукашенко и Путин должны предстать перед международным трибуналом. „Мы должны вновь объединиться, чтобы освободить Европу от тиранов“.

Перед заседанием Тихановская встретилась со спикером Рийгикогу Юри Ратасом, который выразил полную поддержку со стороны Эстонии стремлениям народа Беларуси к свободному и демократическому будущему.

Также Тихановская встретилась с председателем комиссии по иностранным делам Марко Михкельсоном и министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу. Завтра Тихановская встретится с президентом Аларом Карисом и депутатской группой в поддержку политических заключенных и демократии в Беларуси.