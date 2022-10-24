24.10.2022, 16:30
Полиция: слухи об убитом в Ласнамяэ подростке не соответствуют действительности
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Полиция сообщает, что в воскресенье и понедельник в соцсетях распространялось видео с подростком с окровавленным лицом. Утверждалось, что это 13-летний мальчик, которого убили в Ласнамяэ. Однако никакого убийства не было.
Департамент полиции и погранохраны связался с человеком, выложившим видео в соцсети. Выяснилось, что на видео запечатлен мальчик, проживающий на Сааремаа. Подросток жив и здоров.
Полиция проверяет детали происшествия, так как распространяются различные версии того, как у подростка появились увечья. Если выяснится, что имело место преступление, то будет инициировано уголовное производство.