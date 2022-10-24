Купили оливковое масло, не соответствующее заявленной категории? Его можно вернуть, даже если часть уже использовали

Не соответствующим заявленной категории продуктом оказалось Mazza Olio Extra Virgine di Oliva (1 л), смесь оливковых масел производства Евросоюза, партия № L23A05159L1, срок годности до 07.12.2022. Импортером оливкового масла является Da Vinci OÜ.

По словам представителя департамента Каи Уускам, в сентябре был проверен контроль продукта Mazza Olio Extra Virgine di Oliva.

„Учитывая результаты исследований, Mazza Olio Extra Virgine di Oliva не относится к категории оливкового масла первого холодного отжима, оно относится к оливковым маслам более низкой категории отжима. Это нарушение и введение потребителей в заблуждение, поэтому фирма была обязана информировать потребителей о несоответствии и обеспечивать возможность возврата товара в магазин“, — пояснила Уускам.

Фирма начала отзыв продукции, которая оказалась несоответствующей требованиям.

Потребители могут вернуть оливковое масло с указанным номером партии, связавшись с импортером Da Vinci OÜ. „Вы также можете вернуть уже открытое, частично или полностью использованное оливковое масло из соответствующей партии. В случае, если у потребителей возникнут проблемы с возвратом оливкового масла, мы просим их обязательно сообщить об этом в департамент“, — подчеркнула Уускам.

Фирма начала отзыв продукции, которая оказалась не соответствующей требованиям.

Цена оливкового масла относительно высока по сравнению с другими растительными маслами из-за определенных свойств. Именно поэтому для оливкового масла установлены маркетинговые стандарты.

Этикетка масла также должна содержать информацию о категории масла, например, „высококачественное оливковое масло механического первого отжима“ или „оливковое масло механического первого отжима“ и т.д.