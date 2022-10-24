Водитель заплатил за парковку, но все равно получил штраф!Что не понравилось парковочной компании?

Сергей оставил свою машину на платной парковке Ühisteenused AS в Тарту. В инструкции было сказано, что для оформления парковочного места следует отправить по СМС регистрационный номер автомобиля. В пояснении есть пример, который сопровождается буквенным сокращением „Nt“ (nt – näiteks, например). Не придав значения этим буквам, Сергей так и отправил „NT номер машины“.

Вернувшись, он благополучно завершил парковку и получил уведомление о списании 3.78 евро. И только потом Сергей обнаружил на лобовом стекле квитанцию о штрафе. Сумму в 30 евро следовало оплатить в течение двух недель. Он сразу позвонил по номеру, указанному в квитанции, однако там сообщили, что он ошибся номером. Тогда автовладелец решил, что столкнулся с мошенниками и набрал 112. В полиции ему посоветовали написать на почту парковочной компании. Сергей в этот же день отправил письмо в Ühisteenused AS. Ответ пришел лишь через две недели. В письме подтвердили, что штраф реальный, а также сообщили, что его дело передано судебному исполнителю. Теперь Сергей должен помимо основного штрафа оплатить также процессуальные издержки.

В последующей переписке последовали и разъяснения: „Так как в сообщении вы добавили „NT“, то мы эти буквы посчитали частью регистрационного номера автомобиля. Если вы обнаружили, что информация, содержащаяся в подтверждении, неверна, вы должны прекратить парковку и начать заново, введя корректные данные“.

Почему первое письмо проигнорировали – неизвестно, но уступать в компании не намерены: „ Поскольку штраф не был оспорен в течение 14 дней, отмене он не подлежит. AS Ühisteenused представило свою позицию, и мы просим вас оплатить претензии“.

Сергею также удалось дозвониться до юриста парковочной компании. Однако, его ответ тоже был неутешительным: „Вы сначала должны оплатить штраф, а потом уже можете подавать в суд“.

Сергей хоть и признает свою ошибку, но все равно высказывает возмущение: „Выходит, если им захочется содрать с человека лишних денег, то просто влепят человеку штраф, пока тот будет уверен, что заплатил за парковку. И ничего не докажешь!“