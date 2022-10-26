26.10.2022, 12:21
Тысячи потраченных впустую евро. Даже покупатель жилья, у которого нет автомобиля, должен приобрести парковочное место(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Те, кто работает в сфере недвижимости, годами ждут, когда Таллиннская городская управа изменит чрезмерно жесткие требования к парковочным местам и модернизирует их, - пишет Eesti Päevaleht.
30-летняя Катре (имя изменено — ред.), купившая квартиру в новостройке Кристийне, заплатила 11 000 евро за два парковочных места, но оба пустуют, потому что ее семье для передвижения не нужна машина. „Нам пришлось купить два парковочных места, но мы не используем ни одно из них. Большую часть времени мы передвигаемся пешком либо пользуемся общественным транспортом или услугами Bolt. Если нужно перевезти что-то большее, мы арендуем Bolt Drive“, — пояснила Катре.