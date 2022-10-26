Тысячи потраченных впустую евро. Даже покупатель жилья, у которого нет автомобиля, должен приобрести парковочное место

30-летняя Катре (имя изменено — ред.), купившая квартиру в новостройке Кристийне , заплатила 11 000 евро за два парковочных места, но оба пустуют, потому что ее семье для передвижения не нужна машина. „Нам пришлось купить два парковочных места, но мы не используем ни одно из них. Большую часть времени мы передвигаемся пешком либо пользуемся общественным транспорт ом или услугами Bolt . Если нужно перевезти что-то большее, мы арендуем Bolt Drive“, — пояснила Катре.

32-летняя Лийс купила квартиру с парковочным местом в новостройке на улице Теллискиви три года назад. Хотя парковочное место ее не интересовало, она все равно была вынужден его выкупить. „Я не вижу причин иметь автомобиль, живя в этом районе“, — говорит она. Лийс потратила на выкуп парковочного места 5000 евро. За два года проживания в квартире она ни разу им не воспользовалась, сейчас сдает квартиру в аренду.