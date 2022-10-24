Руководитель сети магазинов: упаковки незаметно становятся меньше, а из колбасы исчезает мясо(4)
По словам Тармо Лауринга, исполнительного директора сети магазинов низких цен A1000 Market, многие производители, чтобы сохранить конкурентоспособность, стали уменьшать вес упаковок продуктов или ухудшили качество товаров, поэтому теперь покупателям следует быть в магазинах более внимательными.
Тармо Лауринг сказал, что пачка сосисок, которая раньше весила килограмм, теперь может весить 900 граммов, а хлеб в упаковке, который выглядит так же, как раньше, „похудел“ с 330 до 240 граммов. „Чтобы выстоять в конкурентной борьбе, по части упаковки многие сейчас создают оптические иллюзии. Если не углубляться в детали, трудно заметить, что на самом деле за те же деньги люди стали получать меньше товара, чем раньше. Поэтому покупателям стоит быть особенно внимательными и сравнивать не столько упаковки, сколько цену за килограмм“, – советует Лауринг.
„Обман зрения не срабатывает так просто, когда речь идёт об упаковке стандартного размера, например, о супах в банках или консервах. Однако, поскольку из-за войны на Украине возникают проблемы с поставкой стеклянных банок, супы сейчас всё чаще поставляются в мягкой упаковке, с размером которой играть намного проще“, – сказал Лауринг.
„Ещё одно изменение, к тому же менее заметное — использование более дешёвого сырья. Особенно в случае с мясными продуктами покупателю следует внимательно читать то, что написано мелким шрифтом, и сравнивать, сколько в колбасе мяса или некачественной куриной массы. В последний год этот баланс сместился в сторону последней, и даже в копчёных колбасах, которые обычно считаются продуктами более высокого класса, уже содержится довольно много куриной массы и субпродуктов. Многие покупатели действительно хотят именно самый дешёвый продукт. К счастью, состав должен быть написан на упаковке, чтобы была возможность сделать выбор“, – сказал Лауринг и добавил, что мелкий шрифт на этикетках, который многие люди из-за его размера даже не могут прочитать, – это отдельный вопрос.
„Понятно, что расходы производителей увеличились, и они стараются держать цену на низком уровне. Например, сырое мясо всё чаще импортируется из стран, где производство больше субсидируется, и эстонскому производителю сложнее оставаться конкурентоспособным. Однако покупатель должен быть внимательным, потому что разница в ценах между дорогими и дешёвыми магазинами выросла почти до 30 процентов“, – сказал Лауринг.