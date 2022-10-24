Руководитель сети магазинов: упаковки незаметно становятся меньше, а из колбасы исчезает мясо

Тармо Лауринг сказал, что пачка сосисок, которая раньше весила килограмм, теперь может весить 900 граммов, а хлеб в упаковке, который выглядит так же, как раньше, „похудел“ с 330 до 240 граммов. „Чтобы выстоять в конкурентной борьбе, по части упаковки многие сейчас создают оптические иллюзии. Если не углубляться в детали, трудно заметить, что на самом деле за те же деньги люди стали получать меньше товара, чем раньше. Поэтому покупателям стоит быть особенно внимательными и сравнивать не столько упаковки, сколько цену за килограмм“, – советует Лауринг.

„Обман зрения не срабатывает так просто, когда речь идёт об упаковке стандартного размера, например, о супах в банках или консервах. Однако, поскольку из-за войны на Украине возникают проблемы с поставкой стеклянных банок, супы сейчас всё чаще поставляются в мягкой упаковке, с размером которой играть намного проще“, – сказал Лауринг.

„Ещё одно изменение, к тому же менее заметное — использование более дешёвого сырья. Особенно в случае с мясными продуктами покупателю следует внимательно читать то, что написано мелким шрифтом, и сравнивать, сколько в колбасе мяса или некачественной куриной массы. В последний год этот баланс сместился в сторону последней, и даже в копчёных колбасах, которые обычно считаются продуктами более высокого класса, уже содержится довольно много куриной массы и субпродуктов. Многие покупатели действительно хотят именно самый дешёвый продукт. К счастью, состав должен быть написан на упаковке, чтобы была возможность сделать выбор“, – сказал Лауринг и добавил, что мелкий шрифт на этикетках, который многие люди из-за его размера даже не могут прочитать, – это отдельный вопрос.

„Понятно, что расходы производителей увеличились, и они стараются держать цену на низком уровне. Например, сырое мясо всё чаще импортируется из стран, где производство больше субсидируется, и эстонскому производителю сложнее оставаться конкурентоспособным. Однако покупатель должен быть внимательным, потому что разница в ценах между дорогими и дешёвыми магазинами выросла почти до 30 процентов“, – сказал Лауринг.