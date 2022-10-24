Коммерческий директор HKScan: эстоноземельцы сейчас так же бедны, как и 20 лет назад, они покупают сосиски и вареную колбасу

Сложная ситуация продолжается уже два года. „Во-первых, был кризис упаковочных материалов, выросли цены на корма, электричество и газ. В то же время из-за инфляции люди стали беднее и ожидают увеличения зарплаты. Все это произошло за очень короткое время“, — поясняет Мустонен, добавляя, что они сделали все возможное для продолжения производства. „Например, мы заменили природный газ на сжиженный, чтобы сохранить цены на продукцию на прежнем уровне“, — говорит она.