24.10.2022, 10:46
Сломанные ребра и огромное количество синяков: сына обвиняют в убийстве пожилой матери(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
Тело пожилой женщины, погибшей в Тарту в прошлом году, было изувечено, что указывало на побои. Прокуратура считает виновным в ее смерти биологического сына.
В пятницу, 21 октября, в Тартуском уездном суде состоялось заседание, на котором начался процесс над Айваром Вайкла, который, согласно обвинению прокуратуры, убил свою престарелую мать. Описание телесных повреждений погибшей было длинным, поскольку все ее тело покрывали увечья. Айвар Вайкла виновным себя не признал.