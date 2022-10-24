ЧП и криминал
24.10.2022, 10:46

Сломанные ребра и огромное количество синяков: сына обвиняют в убийстве пожилой матери

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Согласно обвинительному акту, именно Айвар Вайкла убил свою мать.
Согласно обвинительному акту, именно Айвар Вайкла убил свою мать.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Тело пожилой женщины, погибшей в Тарту в прошлом году, было изувечено, что указывало на побои. Прокуратура считает виновным в ее смерти биологического сына.

В пятницу, 21 октября, в Тартуском уездном суде состоялось заседание, на котором начался процесс над Айваром Вайкла, который, согласно обвинению прокуратуры, убил свою престарелую мать. Описание телесных повреждений погибшей было длинным, поскольку все ее тело покрывали увечья. Айвар Вайкла виновным себя не признал.

19 декабря прошлого года, незадолго до четырех часов вечера, в центр тревоги поступил звонок из дома, находящегося в районе Тамелинна в Тарту. Звонившим был Айвар Вайкла, который сообщил по телефону, что его мать умерла. Рука Вийве Вайкла была еще теплой, но Айвар был уверен, что его мать ушла в иной мир. Центр тревоги направил на место происшествия скорую помощь, которая установила, что пожилая женщина действительно мертва, и зафиксировала ее травмы. Прежде чем покинуть место происшествия, они передали информацию в полицию.

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