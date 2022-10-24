Сломанные ребра и огромное количество синяков: сына обвиняют в убийстве пожилой матери

В пятницу, 21 октября, в Тартуском уездном суд е состоялось заседание, на котором начался процесс над Айваром Вайкла, который, согласно обвинению прокуратуры, убил свою престарелую мать . Описание телесных повреждений погибшей было длинным, поскольку все ее тело покрывали увечья. Айвар Вайкла виновным себя не признал.

19 декабря прошлого года, незадолго до четырех часов вечера, в центр тревоги поступил звонок из дома, находящегося в районе Тамелинна в Тарту. Звонившим был Айвар Вайкла, который сообщил по телефону, что его мать умерла. Рука Вийве Вайкла была еще теплой, но Айвар был уверен, что его мать ушла в иной мир. Центр тревоги направил на место происшествия скорую помощь, которая установила, что пожилая женщина действительно мертва, и зафиксировала ее травмы. Прежде чем покинуть место происшествия, они передали информацию в полицию.