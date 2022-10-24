Новости Эстонии
24.10.2022, 08:04

В понедельник Светлана Тихановская выступит перед Рийгикогу

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Valgevene opositsiooniliider Svetlana Tsihhanovskaja
Valgevene opositsiooniliider Svetlana Tsihhanovskaja
ФОТО: Kiur Kaasik | Ekspress Meedia

Лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская в понедельник выступит перед Рийгикогу, сообщает rus.err.ee.

Выступление политика начнется в 15:00, передает пресс-служба парламента.

В 11:30 Тихановская встретится с министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу.

Также у нее запланированы встречи со спикером Рийгикогу Юри Ратасом, президентом Аларом Карисом и председателем парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.

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