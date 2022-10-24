В понедельник Светлана Тихановская выступит перед Рийгикогу

В 11:30 Тихановская встретится с министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу.

Также у нее запланированы встречи со спикером Рийгикогу Юри Ратасом, президентом Аларом Карисом и председателем парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.