24.10.2022, 08:04
В понедельник Светлана Тихановская выступит перед Рийгикогу(59)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская в понедельник выступит перед Рийгикогу, сообщает rus.err.ee.
Выступление политика начнется в 15:00, передает пресс-служба парламента.
В 11:30 Тихановская встретится с министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу.
Также у нее запланированы встречи со спикером Рийгикогу Юри Ратасом, президентом Аларом Карисом и председателем парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.