С легким паром! Сколько стоит попариться в общественной бане?
С приходом холодов общественные бани всегда набирают популярность. Это не только приятное времяпрепровождение и возможность хорошенько прогреться, для многих это еще и добрая традиция. „МК-Эстония“ узнала, поднимут ли бани цены на свои услуги из-за инфляции, а также какие скидки действуют сейчас для пенсионеров.
Баня – любимое жителями Эстонии место отдыха. Недаром во многих городах есть общественные бани, где можно попариться и помыться по приемлемой цене. Кроме того, часто в таких банях есть скидки для пенсионеров. Особенно много таких мест в столице.
Баня-юбиляр
В конце сентября после ремонта вновь открылась экобаня в столичном районе Ласнамяэ. Там обновили плитку на полу и на стенах, а также деревянные сиденья в предбанниках и парилках. Кроме того, были заменены потолочные панели и проведен аудит систем вентиляции.
„Помимо ремонта мы пересмотрели и изменили схемы обслуживания сауны, и новый подход должен хорошо повлиять и продлить срок службы инвентаря. Так как мы не хотели закрывать сауну на ремонт в разгар сезона, то решили сосредоточиться на ремонте именно сейчас“, — говорит старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Под крышей Ласнамяэской эко-бани находятся отдельные сауны для мужчин и женщин, почасовой душ и салон красоты. Как в мужской, так и в женской части есть две разные бани: парилка с вениками и оздоравливающая дыхательные пути паровая баня.
Одной из старейших бань, на ул. Рауа, в этом году исполнилось целых 85 лет.
„Баня муниципальная. Мы являемся одним из учреждений города Таллинна и прежде всего оказываем услугу для жителей нашей столицы, – рассказывает ее заведующая Александра Павлова. – Я бы назвала Баню Рауа народной – есть люди, которые ходят к нам более 70 лет, а есть и совсем юные посетители. Наши клиенты – любители бани любого возраста“.
Здесь есть как общие, мужская и женская, так и часовые бани, которые можно забронировать отдельно для приватного времяпрепровождения.
„На фоне общего роста цен, особенно на электроэнергию, с первого сентября мы немного подняли цены. В общих банях билет стоит на один-полтора евро больше. В часовых банях поднялась цена на пять-десять евро. В общих банях цена зависит от вида билета, а в часовых банях от типа и размера бани. Для пенсионеров и детей действуют скидки, – отмечает Павлова. – Но клиентов меньше не стало. Для большинства из посетителей баня является жизненно важной услугой и частью стиля жизни“.
Цены растут
Баня на Тартуском шоссе в этом году отмечает аж 140 лет со дня основания. Это частная баня, где можно арендовать помещение под мероприятия, но также работает общее отделение, мужское и женское. Мужское отделение открыто по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Женское – по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Среда – санитарный день.
В бане сообщают, что уже подняли цены на два евро после ремонта из-за растущих цен на энергоносители.
„У нас каждой год проходит ремонт в августе. Раньше для пенсионеров была цена пять евро, а обычная цена – 10 евро. Теперь у нас цена для пенсионеров в понедельник, вторник, четверг и пятницу до 15:00 – пять евро, после 15:00 – семь евро. На выходных – тоже семь евро. Для остальных посетителей – 12 евро, – рассказывают в бане. – Сейчас мы видим, что по будням в
баню ходит немного меньше людей. А вот по пятницам, субботам и воскресеньям бывает, что даже очередь образуется, некуда „селить“ народ“.
Но не во всех городах с банями все так хорошо. Например, в Нарве уже давно нет общественной бани. После того, как в пандемию закрылась частная баня на улице Пауля Кереса, жителям негде попариться в пределах города.
„Действительно, это болезненный вопрос для нарвитян, потому что городской бани у нас сейчас нет. Баней, которая была у нас раньше, пользовались в основном те, кто любил туда ходить регулярно. В основном это пожилые и люди среднего возраста. Цена билета там была небольшая, – рассказывает специалист по связям с общественностью мэрии Нарвы Александра Грюнвальд. – В пандемию баня закрылась. Но чтобы она открылась вновь, требуется дорогостоящий ремонт. Эта баня не принадлежит городу, она в частном владении, и мы не можем сказать, возобновит ли она работу“.
Однако, по словам Грюнвальд, у жителей Нарвы есть альтернатива совсем недалеко.
„Это баня в Ольгина, район Солдина. Совсем недалеко от Нарвы, даже пешим ходом можно дойти. Люди ездят туда на машинах, ходят туда, она пользуется популярностью. Баня облагорожена, там сделан ремонт, а цены вполне приемлемые“, – отмечает представитель Нарвской мэрии.
Ласнамяэская эко-баня
Таллинн, Паэ, 19/2, 675 0091
Полная цена
2,5 ч. пн. – чт. с 11:00 до 21:00 – 5 евро
2,5 ч. пт. – вс. с 12:00 до 21:00 – 6,50 евро
Льготная цена (пенсионеры и дети 12-19 лет)
2,5 ч. пн. – чт. с 11:00 до 21:00 – 3 евро
2,5 ч. пт. – вс. с 12:00 до 21:00 – 5 евро
Билет на 2 посещения, полная цена
Пн. – вс. полный день – 11 евро
Билет на 2 посещения, льготная цена
Пн. – вс. полный день – 8 евро
Билет на 4 посещения, полная цена
Пн. – вс. полный день – 21 евро
Билет на 4 посещения, льготная цена
Пн. – вс. полный день – 15 евро
Детям до 12 лет (включительно) – бесплатно
*карта многоразового посещения действует 3 месяца
Баня Рауа
Таллинн, Рауа, 23, 622 9495
Полная цена
2 ч. пн. – ср. с 11:00 до 21:00 – 6,5 евро
2 ч. чт-вс с 11:00 до 21:00 – 8,5 евро
Льготная цена (пенсионеры)
2 ч. пн. – ср. с 11:00 до 15:00 – 4 евро
2 ч. чт. – вс. с 11:00 до 15:00 – 5 евро
Детям до 6 лет (включительно) – бесплатно
Детям 7-17 лет – 5 евро
Баня на Тартуском шоссе
Таллинн, Тарту мнт, 73, 601 0419
Обычная цена
Пн., вт., чт., пт. с 10:00 до 21:00 – 10 евро
Сб., вс. с 10:00 до 21:00 – 12 евро
Льготная цена (пенсионеры)
Пн., вт., чт., пт. с 10:00 до 15:00 – 5 евро
Пн., вт., чт., пт. с 15:00 до 21:00 – 7 евро
Сб., вс. с 10:00 до 15:00 – 7 евро
Баня Калма
Таллинн, Вана-Каламая, 9а, 627 1811
Пн. – пт. с 11:00 до 22:00
Сб., вс. с 10:00 до 23:00
Полная цена
Мужское отделение
Пн., вт., ср., чт. — 15 евро
Пт., сб., вс. — 18 евро
Женское отделение
Пн., вт., ср., чт. — 12 евро
Пт., сб., вс. — 15 евро
Абонемент на 10 раз
Мужское отделение
Пн. – чт. – 135 евро
Пт. – вс. – 162 евро
Женское отделение
Пн. – чт. – 108 евро
Пт. – вс. – 135 евро
Льготная цена (пенсионеры)
Мужское отделение
Пн., вт., ср., чт. с 11:00 до 15:00 – 9 евро
Абонемент на 10 раз – 81 евро
Женское отделение
Пн., вт., ср., чт. с 11:00 до 15:00 – 9 евро
Абонемент на 10 раз – 81 евро
Дошкольникам – бесплатно
Детям до 18 лет – 7 евро
Баня в Ольгина
Ольгина, ул. Мяннику, 1, 339 0376
Жители Нарва-Йыэсуу
2,5 ч. в чт. с 9:00 до 20:00 – 6 евро
2,5 ч. в пт., сб., вс. с 9:00 до 20:00 – 7 евро
Дети 7-18 лет – 3 евро
Жители других городов
2,5 ч. в чт. с 9:00 до 20:00 – 8 евро
2,5 ч. в пт., сб., вс. с 9:00 до 20:00 – 10 евро
Дети 7-18 лет – 7 евро, в чт. – 6 евро
Детям до 7 лет – бесплатно
Баня Анне
Тарту, ул. Анне, 44, 748 2779
Чт., пт. с 14:00 до 20:30
Сб. с 12:00 до 20:30
Вс. с 12:00 до 19:00
Полная цена
Чт. – 4,70 евро
Пт., сб., вс. – 5 евро
Льготная цена (пенсионеры и ученики)
Чт. – 4,20 евро
Пт., сб., вс. – 4,60 евро