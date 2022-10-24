С легким паром! Сколько стоит попариться в общественной бане?

„На фоне общего роста цен, особенно на электроэнергию, с первого сентября мы немного подняли цены. В общих банях билет стоит на один-полтора евро больше. В часовых банях поднялась цена на пять-десять евро. В общих банях цена зависит от вида билета, а в часовых банях от типа и размера бани. Для пенсионеров и детей действуют скидки, – отмечает Павлова. – Но клиентов меньше не стало. Для большинства из посетителей баня является жизненно важной услугой и частью стиля жизни“.

Здесь есть как общие, мужская и женская, так и часовые бани, которые можно забронировать отдельно для приватного времяпрепровождения.

„Баня муниципальная. Мы являемся одним из учреждений города Таллинна и прежде всего оказываем услугу для жителей нашей столицы, – рассказывает ее заведующая Александра Павлова. – Я бы назвала Баню Рауа народной – есть люди, которые ходят к нам более 70 лет, а есть и совсем юные посетители. Наши клиенты – любители бани любого возраста“.

Одной из старейших бань, на ул. Рауа, в этом году исполнилось целых 85 лет.

Под крышей Ласнамяэской эко-бани находятся отдельные сауны для мужчин и женщин, почасовой душ и салон красоты. Как в мужской, так и в женской части есть две разные бани: парилка с вениками и оздоравливающая дыхательные пути паровая баня.

„Помимо ремонта мы пересмотрели и изменили схемы обслуживания сауны, и новый подход должен хорошо повлиять и продлить срок службы инвентаря. Так как мы не хотели закрывать сауну на ремонт в разгар сезона, то решили сосредоточиться на ремонте именно сейчас“, — говорит старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В конце сентября после ремонт а вновь открылась экобаня в столичном районе Ласнамяэ. Там обновили плитку на полу и на стенах, а также деревянные сиденья в предбанниках и парилках. Кроме того, были заменены потолочные панели и проведен аудит систем вентиляции.

Баня – любимое жителями Эстонии место отдыха. Недаром во многих городах есть общественные бани, где можно попариться и помыться по приемлемой цене. Кроме того, часто в таких банях есть скидки для пенсионеров. Особенно много таких мест в столице.

Цены растут

Баня на Тартуском шоссе в этом году отмечает аж 140 лет со дня основания. Это частная баня, где можно арендовать помещение под мероприятия, но также работает общее отделение, мужское и женское. Мужское отделение открыто по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Женское – по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Среда – санитарный день.

В бане сообщают, что уже подняли цены на два евро после ремонта из-за растущих цен на энергоносители.

„У нас каждой год проходит ремонт в августе. Раньше для пенсионеров была цена пять евро, а обычная цена – 10 евро. Теперь у нас цена для пенсионеров в понедельник, вторник, четверг и пятницу до 15:00 – пять евро, после 15:00 – семь евро. На выходных – тоже семь евро. Для остальных посетителей – 12 евро, – рассказывают в бане. – Сейчас мы видим, что по будням в

баню ходит немного меньше людей. А вот по пятницам, субботам и воскресеньям бывает, что даже очередь образуется, некуда „селить“ народ“.

Но не во всех городах с банями все так хорошо. Например, в Нарве уже давно нет общественной бани. После того, как в пандемию закрылась частная баня на улице Пауля Кереса, жителям негде попариться в пределах города.

„Действительно, это болезненный вопрос для нарвитян, потому что городской бани у нас сейчас нет. Баней, которая была у нас раньше, пользовались в основном те, кто любил туда ходить регулярно. В основном это пожилые и люди среднего возраста. Цена билета там была небольшая, – рассказывает специалист по связям с общественностью мэрии Нарвы Александра Грюнвальд. – В пандемию баня закрылась. Но чтобы она открылась вновь, требуется дорогостоящий ремонт. Эта баня не принадлежит городу, она в частном владении, и мы не можем сказать, возобновит ли она работу“.

Однако, по словам Грюнвальд, у жителей Нарвы есть альтернатива совсем недалеко.