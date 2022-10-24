МК Эстония
24.10.2022, 20:21

С легким паром! Сколько стоит попариться в общественной бане?

 
Ирина Петрова
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: МК Эстония

С приходом холодов общественные бани всегда набирают популярность. Это не только приятное времяпрепровождение и возможность хорошенько прогреться, для многих это еще и добрая традиция. „МК-Эстония“ узнала, поднимут ли бани цены на свои услуги из-за инфляции, а также какие скидки действуют сейчас для пенсионеров.

Баня – любимое жителями Эстонии место отдыха. Недаром во многих городах есть общественные бани, где можно попариться и помыться по приемлемой цене. Кроме того, часто в таких банях есть скидки для пенсионеров. Особенно много таких мест в столице.

Баня-юбиляр

В конце сентября после ремонта вновь открылась экобаня в столичном районе Ласнамяэ. Там обновили плитку на полу и на стенах, а также деревянные сиденья в предбанниках и парилках. Кроме того, были заменены потолочные панели и проведен аудит систем вентиляции.

„Помимо ремонта мы пересмотрели и изменили схемы обслуживания сауны, и новый подход должен хорошо повлиять и продлить срок службы инвентаря. Так как мы не хотели закрывать сауну на ремонт в разгар сезона, то решили сосредоточиться на ремонте именно сейчас“, — говорит старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Под крышей Ласнамяэской эко-бани находятся отдельные сауны для мужчин и женщин, почасовой душ и салон красоты. Как в мужской, так и в женской части есть две разные бани: парилка с вениками и оздоравливающая дыхательные пути паровая баня.

Одной из старейших бань, на ул. Рауа, в этом году исполнилось целых 85 лет.

„Баня муниципальная. Мы являемся одним из учреждений города Таллинна и прежде всего оказываем услугу для жителей нашей столицы, – рассказывает ее заведующая Александра Павлова. – Я бы назвала Баню Рауа народной – есть люди, которые ходят к нам более 70 лет, а есть и совсем юные посетители. Наши клиенты – любители бани любого возраста“.

Здесь есть как общие, мужская и женская, так и часовые бани, которые можно забронировать отдельно для приватного времяпрепровождения.

„На фоне общего роста цен, особенно на электроэнергию, с первого сентября мы немного подняли цены. В общих банях билет стоит на один-полтора евро больше. В часовых банях поднялась цена на пять-десять евро. В общих банях цена зависит от вида билета, а в часовых банях от типа и размера бани. Для пенсионеров и детей действуют скидки, – отмечает Павлова. – Но клиентов меньше не стало. Для большинства из посетителей баня является жизненно важной услугой и частью стиля жизни“.

Цены растут

Баня на Тартуском шоссе в этом году отмечает аж 140 лет со дня основания. Это частная баня, где можно арендовать помещение под мероприятия, но также работает общее отделение, мужское и женское. Мужское отделение открыто по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Женское – по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Среда – санитарный день.

В бане сообщают, что уже подняли цены на два евро после ремонта из-за растущих цен на энергоносители.

„У нас каждой год проходит ремонт в августе. Раньше для пенсионеров была цена пять евро, а обычная цена – 10 евро. Теперь у нас цена для пенсионеров в понедельник, вторник, четверг и пятницу до 15:00 – пять евро, после 15:00 – семь евро. На выходных – тоже семь евро. Для остальных посетителей – 12 евро, – рассказывают в бане. – Сейчас мы видим, что по будням в

баню ходит немного меньше людей. А вот по пятницам, субботам и воскресеньям бывает, что даже очередь образуется, некуда „селить“ народ“.

Но не во всех городах с банями все так хорошо. Например, в Нарве уже давно нет общественной бани. После того, как в пандемию закрылась частная баня на улице Пауля Кереса, жителям негде попариться в пределах города.

„Действительно, это болезненный вопрос для нарвитян, потому что городской бани у нас сейчас нет. Баней, которая была у нас раньше, пользовались в основном те, кто любил туда ходить регулярно. В основном это пожилые и люди среднего возраста. Цена билета там была небольшая, – рассказывает специалист по связям с общественностью мэрии Нарвы Александра Грюнвальд. – В пандемию баня закрылась. Но чтобы она открылась вновь, требуется дорогостоящий ремонт. Эта баня не принадлежит городу, она в частном владении, и мы не можем сказать, возобновит ли она работу“.

Однако, по словам Грюнвальд, у жителей Нарвы есть альтернатива совсем недалеко.

„Это баня в Ольгина, район Солдина. Совсем недалеко от Нарвы, даже пешим ходом можно дойти. Люди ездят туда на машинах, ходят туда, она пользуется популярностью. Баня облагорожена, там сделан ремонт, а цены вполне приемлемые“, – отмечает представитель Нарвской мэрии.

Ласнамяэская эко-баня

Таллинн, Паэ, 19/2, 675 0091

Полная цена

2,5 ч. пн. – чт. с 11:00 до 21:00 – 5 евро

2,5 ч. пт. – вс. с 12:00 до 21:00 – 6,50 евро

Льготная цена (пенсионеры и дети 12-19 лет)

2,5 ч. пн. – чт. с 11:00 до 21:00 – 3 евро

2,5 ч. пт. – вс. с 12:00 до 21:00 – 5 евро

Билет на 2 посещения, полная цена

Пн. – вс. полный день – 11 евро

Билет на 2 посещения, льготная цена

Пн. – вс. полный день – 8 евро

Билет на 4 посещения, полная цена

Пн. – вс. полный день – 21 евро

Билет на 4 посещения, льготная цена

Пн. – вс. полный день – 15 евро

Детям до 12 лет (включительно) – бесплатно

*карта многоразового посещения действует 3 месяца

Баня Рауа

Таллинн, Рауа, 23, 622 9495

Полная цена

2 ч. пн. – ср. с 11:00 до 21:00 – 6,5 евро

2 ч. чт-вс с 11:00 до 21:00 – 8,5 евро

Льготная цена (пенсионеры)

2 ч. пн. – ср. с 11:00 до 15:00 – 4 евро

2 ч. чт. – вс. с 11:00 до 15:00 – 5 евро

Детям до 6 лет (включительно) – бесплатно

Детям 7-17 лет – 5 евро

Баня на Тартуском шоссе

Таллинн, Тарту мнт, 73, 601 0419

Обычная цена

Пн., вт., чт., пт. с 10:00 до 21:00 – 10 евро

Сб., вс. с 10:00 до 21:00 – 12 евро

Льготная цена (пенсионеры)

Пн., вт., чт., пт. с 10:00 до 15:00 – 5 евро

Пн., вт., чт., пт. с 15:00 до 21:00 – 7 евро

Сб., вс. с 10:00 до 15:00 – 7 евро

Баня Калма

Таллинн, Вана-Каламая, 9а, 627 1811

Пн. – пт. с 11:00 до 22:00

Сб., вс. с 10:00 до 23:00

Полная цена

Мужское отделение

Пн., вт., ср., чт. — 15 евро

Пт., сб., вс. — 18 евро

Женское отделение

Пн., вт., ср., чт. — 12 евро

Пт., сб., вс. — 15 евро

Абонемент на 10 раз

Мужское отделение

Пн. – чт. – 135 евро

Пт. – вс. – 162 евро

Женское отделение

Пн. – чт. – 108 евро

Пт. – вс. – 135 евро

Льготная цена (пенсионеры)

Мужское отделение

Пн., вт., ср., чт. с 11:00 до 15:00 – 9 евро

Абонемент на 10 раз – 81 евро

Женское отделение

Пн., вт., ср., чт. с 11:00 до 15:00 – 9 евро

Абонемент на 10 раз – 81 евро

Дошкольникам – бесплатно

Детям до 18 лет – 7 евро

Баня в Ольгина

Ольгина, ул. Мяннику, 1, 339 0376

Жители Нарва-Йыэсуу

2,5 ч. в чт. с 9:00 до 20:00 – 6 евро

2,5 ч. в пт., сб., вс. с 9:00 до 20:00 – 7 евро

Дети 7-18 лет – 3 евро

Жители других городов

2,5 ч. в чт. с 9:00 до 20:00 – 8 евро

2,5 ч. в пт., сб., вс. с 9:00 до 20:00 – 10 евро

Дети 7-18 лет – 7 евро, в чт. – 6 евро

Детям до 7 лет – бесплатно

Баня Анне

Тарту, ул. Анне, 44, 748 2779

Чт., пт. с 14:00 до 20:30

Сб. с 12:00 до 20:30

Вс. с 12:00 до 19:00

Полная цена

Чт. – 4,70 евро

Пт., сб., вс. – 5 евро

Льготная цена (пенсионеры и ученики)

Чт. – 4,20 евро

Пт., сб., вс. – 4,60 евро

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