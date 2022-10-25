За семью замками. Мини-склады пользуются большим спросом среди частных лиц

Первое, что приходит на ум, это арендовать гараж, где и для автомобиля всегда будет парковочное место, и другие вещи можно будет складировать. Предложений об аренде гаражных помещений довольно много. Но цены в последнее время поднялись. Если два года назад гараж в 15–18 квадратных метров в спальном районе Таллинна сдавали за 70–90 евро в месяц, то сейчас за такой же просят 90–120 евро. К арендной плате добавляются и коммунальные расходы, как правило, это электричество. Собственник вправе просить и залоговую сумму. А если сделка проходит через посредника, то и плата за его услуги тоже может взиматься.

В итоге снять гараж все равно что снимать квартиру – платить втридорога, и каждый месяц оплачивать коммунальные расходы. При этом надежность не гарантирована. Гаражи не всегда имеют видео-охрану, а внутренние условия – холод или сырость – могут не подходить для хранения чувствительных к ним вещей.

Альтернатива гаражам

Уже несколько лет в Таллинне и в Тарту существует услуга так называемых мини-складов или мини-гаражей. Довольно много фирм предлагает такие варианты хранения. Причем есть площади, дающие возможность использовать их как гараж для автомобиля, есть помещения, предназначенные исключительно для хранения вещей и даже продуктов.

Преимущество таких складов в том, что они всегда охраняются, есть отапливаемые склады, можно выбрать помещения наиболее подходящего размера.

Например, компания Holder предлагает в качестве складских помещений морские контейнеры разных размеров. Склады компании находятся в разных частях Таллинна. Все они охраняются, а у клиентов есть круглосуточный доступ к своим вещам.