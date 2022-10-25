За семью замками. Мини-склады пользуются большим спросом среди частных лиц(2)
Если вы живете в обычном многоквартирном доме, то наверняка периодически сталкиваетесь с проблемой, где хранить лишние или малоиспользуемые вещи. Повезло, если у вас есть свой подвал или большой балкон, где можно оставить велосипед, покрышки или, например, новогоднюю искусственную елку. Но если места для хранения не хватает, можно найти его вне дома, пишет „МК-Эстония“.
Первое, что приходит на ум, это арендовать гараж, где и для автомобиля всегда будет парковочное место, и другие вещи можно будет складировать. Предложений об аренде гаражных помещений довольно много. Но цены в последнее время поднялись. Если два года назад гараж в 15–18 квадратных метров в спальном районе Таллинна сдавали за 70–90 евро в месяц, то сейчас за такой же просят 90–120 евро. К арендной плате добавляются и коммунальные расходы, как правило, это электричество. Собственник вправе просить и залоговую сумму. А если сделка проходит через посредника, то и плата за его услуги тоже может взиматься.
В итоге снять гараж все равно что снимать квартиру – платить втридорога, и каждый месяц оплачивать коммунальные расходы. При этом надежность не гарантирована. Гаражи не всегда имеют видео-охрану, а внутренние условия – холод или сырость – могут не подходить для хранения чувствительных к ним вещей.
Альтернатива гаражам
Уже несколько лет в Таллинне и в Тарту существует услуга так называемых мини-складов или мини-гаражей. Довольно много фирм предлагает такие варианты хранения. Причем есть площади, дающие возможность использовать их как гараж для автомобиля, есть помещения, предназначенные исключительно для хранения вещей и даже продуктов.
Преимущество таких складов в том, что они всегда охраняются, есть отапливаемые склады, можно выбрать помещения наиболее подходящего размера.
Например, компания Holder предлагает в качестве складских помещений морские контейнеры разных размеров. Склады компании находятся в разных частях Таллинна. Все они охраняются, а у клиентов есть круглосуточный доступ к своим вещам.
„На наших складах можно хранить разные вещи. Например, сейчас люди ищут безопасное место для хранения газонокосилок и триммеров. Также наши склады подходят для хранения вещей во время переезда или ремонта. Хранят велосипеды, автомобильные шины. Можно хранить и домашние запасы продуктов, но советуем оставлять их в закрытых пластиковых упаковках. Запросы на хранение продуктов у нас были. Если хранят, то какие-то не скоропортящиеся продукты. Например, макароны, муку, злаковые крупы. Температура на них не влияет, и поэтому некоторое количество запасов можно спокойно оставить у нас в контейнере. Наши склады и мини-боксы без отопления. Поэтому в них зимой холодно, а летом просто комфортная температура. Чувствительные к перепадам температуры вещи оставлять мы не рекомендуем“, – объясняет Андрей Ермаков, руководитель по продажам ABCModul OÜ (Holder.ee) .
Размер имеет значение
„Новогодние украшения, сноуборды, ненужные вещи, принадлежности для ремонта, кто-то даже мотоцикл хранит у нас“, – перечисляет менеджер по работе с клиентами Taskulaod Алена Кярссин.
Она рассказывает, что их помещения также подходят для хранения продуктов с длительным сроком хранения. Преимущество этих складов в том, что помещения отапливаются, вентилируются и круглосуточно охраняются.
„У нас всегда было много клиентов. Пандемия на спрос никак не повлияла. Снимают у нас помещения минимум на один месяц, но некоторые клиенты с нами с самого нашего открытия,
т. е. уже три года. Это как частные лица, так и юридические, но большим спросом услуга пользуется у первых, – добавляет Алена Кярссин. – Мы не ощущаем большой конкуренции, потому что предлагаем именно „карманный“ вариант складов – максимальный размер помещений у нас 6 квадратных метров. А таких складов не так много, в основном фирмы предлагают большие помещения“.
Еще одна фирма Nutilaod называет своим преимуществом быстрый процесс заключения договора аренды на домашней странице компании – это занимает всего пять минут. На сам склад и в его помещения можно попасть с помощью мобильного приложения.
„Отсюда и название Nutilaod («Умные склады“), – говорит Пеэтер Пяртел, член правления Nutilaod. – Большинство конкурентов по-прежнему использует навесные замки, смарт-карты и другие устаревшие подходы. У нас в Юри сделано удобнее“.
Расценки мини-складов колеблются в зависимости от размера помещений. Такой вариант хранения намного экономнее, чем аренда гаража, особенно в том случае, если вы собираетесь оставить на хранение небольшое количество вещей, для которых достаточно минимальной площади. Да и в любом случае, арендуя складское помещение, не нужно отдельно оплачивать коммунальные услуги, как при аренде гаража, что делает такой вариант еще более удобным