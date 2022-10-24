„Она не кусается“: почему собаки нападают на людей?

Согласно статистике укусов, которые регистрируют в Эстонии, более половины – это укусы собак. Чаще всего нападают чужие животные, жертвами которых становятся как дети, так и взрослые. Но случается, что и домашний пес набрасывается на члена семьи. К счастью, смертельные случаи в нашей стране очень редки.

Собаки живут инстинктами

– Если где-то случается трагедия, часто подозревают, что виной тому собака бойцовской породы. Есть ли породы собак, от которых действительно исходит опасность?

– Есть такие породы, и в некоторых странах составлены даже такие списки. Но по большей части опасность не от собак, а от людей, которые своих собак воспитывают совершенно неправильным образом или не воспитывают вовсе.

– Любую ли собаку нужно вести на занятия с кинологом? Или это зависит от породы, от размера собаки?

– Любая собака – это собака. Даже чихуахуа кусаются очень неприятно, хотя ввиду своих размеров и не могут нанести сильный ущерб. Мозг у всех собак работает по одинаковому принципу. Поэтому лучше сходить хотя бы на какие-то элементарные курсы, чтобы получить базовый багаж знаний и уметь управлять своей собакой, контролировать ее эмоции.

– Сколько это примерно уроков?

– Порядка десяти уроков в рамках того же курса для щенков достаточно, чтобы получить более или менее полное представление.

– Заниматься можно только со щенками? Или взрослые животные тоже поддаются воспитанию?

– В процессе взросления у собаки вырабатываются определенные навыки. Конечно, можно что-то корректировать и позже. Но желательно делать все на начальном этапе, чтобы не создавать предпосылок для дальнейших проблем. Собаки живут не по тем принципам, по которым живем мы, у них все на инстинктах так или иначе и на приобретенных навыках. За развитием этих навыков надо с самого начала следить и контролировать, чтобы они изначально приобретались в правильном варианте.

– Чему надо научить собаку в первую очередь?