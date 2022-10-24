„Она не кусается“: почему собаки нападают на людей?(6)
Несколько недель назад в Таллинне произошла трагедия – маленький ребенок погиб из-за нападения собаки. Полиция не разглашает подробности случившегося, но, если верить открытым источникам, четырехлетнюю девочку покусал пес бойцовской породы, причем не в общественном месте. О том, почему собаки нападают на детей дома, безопасно ли брать животных из приюта и как правильно воспитать четвероного друга, „МК-Эстония“ пообщалась с кинологом Николаем Канышевым.
Согласно статистике укусов, которые регистрируют в Эстонии, более половины – это укусы собак. Чаще всего нападают чужие животные, жертвами которых становятся как дети, так и взрослые. Но случается, что и домашний пес набрасывается на члена семьи. К счастью, смертельные случаи в нашей стране очень редки.
Собаки живут инстинктами
– Если где-то случается трагедия, часто подозревают, что виной тому собака бойцовской породы. Есть ли породы собак, от которых действительно исходит опасность?
– Есть такие породы, и в некоторых странах составлены даже такие списки. Но по большей части опасность не от собак, а от людей, которые своих собак воспитывают совершенно неправильным образом или не воспитывают вовсе.
– Любую ли собаку нужно вести на занятия с кинологом? Или это зависит от породы, от размера собаки?
– Любая собака – это собака. Даже чихуахуа кусаются очень неприятно, хотя ввиду своих размеров и не могут нанести сильный ущерб. Мозг у всех собак работает по одинаковому принципу. Поэтому лучше сходить хотя бы на какие-то элементарные курсы, чтобы получить базовый багаж знаний и уметь управлять своей собакой, контролировать ее эмоции.
– Сколько это примерно уроков?
– Порядка десяти уроков в рамках того же курса для щенков достаточно, чтобы получить более или менее полное представление.
– Заниматься можно только со щенками? Или взрослые животные тоже поддаются воспитанию?
– В процессе взросления у собаки вырабатываются определенные навыки. Конечно, можно что-то корректировать и позже. Но желательно делать все на начальном этапе, чтобы не создавать предпосылок для дальнейших проблем. Собаки живут не по тем принципам, по которым живем мы, у них все на инстинктах так или иначе и на приобретенных навыках. За развитием этих навыков надо с самого начала следить и контролировать, чтобы они изначально приобретались в правильном варианте.
– Чему надо научить собаку в первую очередь?
– Первое, с чего мы начинаем, это обучение хозяина общаться со своей собакой правильно. Подавляющее большинство людей не понимает, как работает мозг у собаки. Все почему-то считают, что, если мы что-то говорим, собаки должны это понимать, потому что они думают так же, как и люди. Но у собак все работает иначе. Научить команде – это привить какой-то навык, чтобы у собаки была четкая взаимосвязь, какое действие хозяина какому ее действию соответствует. Собаки хорошо чувствуют интонацию, реагируют на нее, но они не реагируют на текст. Собаки хорошо запоминают слова, которые мы произносим, и последствия, которые наступают за этими словами.
– Если собака досталась уже взрослой и с ней до этого не занимались, а она агрессивная, ее поведение можно скорректировать? Или характер уже сформировался и надо смириться?
– В большинстве случаев скорректировать поведение можно. Есть возможности и методики. Но обычно люди хотят получать результат сразу, а на это уходит время. Хотя есть некоторые природные особенности, конечно.
На моей практике были случаи проявления агрессии к человеку уже во взрослом возрасте у ротвейлеров, американских и японских акит, аргентинских догов, канарских догов и даже лабрадоров и французских бульдогов. Есть изначально агрессивные породы, например, тайские риджбеки. Порода крайне сложная, но достаточно популярная.
Основная проблема, которая у людей возникает с этими и другими породами, состоит в том, что люди изначально не до конца понимают, что за собаку они берут. Покупают игрушку, красивую собачку, а из этой игрушки потом такое чудовище вырастает!
Не оставляйте детей с собаками
– Когда собака нападает на ребенка, это инстинкт срабатывает? И детям надо запрещать делать какие-то вещи, чтобы не провоцировать животное?
– С детьми собаки ведут себя более развязно, потому что детей, как правило, они в авторитет не ставят. И обычно первые пострадавшие в семьях – это дети. Поэтому оставлять детей без контроля с собаками – очень большая ошибка. Собака – животное социальное, она независимо от возраста будет пытаться занять наиболее выгодную нишу в семье, над кем-то вырасти. Поэтому с собакой нужно заниматься постоянно и, конечно же, учить и детей управлять своим питомцем.
– Есть какие-то породы, которые можно без опаски заводить семьям с детьми? Или какие-то породы, которые ни в коем случае нельзя брать в дом, где есть ребенок?
– Так однозначно сказать нельзя. Все зависит от того, как щенок появляется в семье и с какой целью, как с ним работают. Однозначной рекомендации быть не может. Когда детям дарят щенков и пускают процесс воспитания на самотек – это большая глупость, я считаю. Детей самих надо учить и воспитывать, а тут еще на них родители вешают собаку, которую тоже надо учить и воспитывать.
Ко мне в школу щенков часто приходят дети с такими подарками. Если ребенок более или менее разумный, восприимчив к информации и способен воспроизводить то, что ему говорят, сразу же, то все идет нормально. Но, как правило, заканчивают курсы уже родители, потому что дети – это все-таки дети.
– Когда произошел несчастный случай, например, укусили ребенка, некоторые хозяева прибегают к радикальным мерам – усыпить животное. Они считают, что собака, переступившая черту один раз, уже не сможет быть нормальной. Насколько это соответствует истине?
– В принципе, в этом есть большая доля правды – если собака проявила агрессию таким образом, ничего хорошего в перспективе ждать не приходится. Печально, но факт. Но опять же в таких ситуациях всегда есть предпосылки, которые привели к печальному финалу. Эти звоночки нужно отслеживать и контролировать, возможно, обратиться к кинологу. Это в будущем поможет избежать трагедии.
– Безопасно ли брать собаку из приюта? Ведь ее прошлого никто не знает.
– Не хочу говорить ничего плохого про приюты, но, исходя из моей практики, каждая первая собака, взятая из приюта, так или иначе имеет проблемные моменты в психике и может стать психически нестабильной, если с ней не заниматься. Даже на уровне щенков, которые там родились, может быть уже не все слава богу. Сильно влияет неизвестная генетика, и в перспективе может развиться агрессия.
Или взять, например, тех же собак так называемых бойцовских пород. Для боев, для которых они были выведены, агрессия на человека просто недопустима, потому что люди растаскивали их во время боя руками. Когда собака в такой ситуации кусала человека, ее удаляли из разведения. Поэтому в природе таких собак агрессия на других собак и животных, а на людей агрессии быть не должно.
– Говорят, собаки чувствуют страх. Если собака уже ведет себя агрессивно, как не спровоцировать ее?
– Да, это так. У любой собаки есть охотничий инстинкт. Зверь есть зверь. Убегать от собаки точно не надо, потому что у нее наверняка сработает инстинкт: надо догнать то, что убегает.
Когда собака уже напала, нет универсального совета, как отбиваться. Но у собак чувствительное место – это нос. Если есть возможность крепко схватить за него, то это возымеет эффект.
Любой собаке надо дать понять, что вы сильнее. Физически или каким-то маневром. Я лично однажды побывал в очень неприятной ситуации в Санкт-Петербурге. Вышел из дома, пошел в магазин и не видел, что происходит за спиной. Почувствовал укус сзади на ноге. Оказалось, что за мной шла стая. Конкретно меня спасло то, что я знаю психологию собак и не испугался. Сначала я рефлекторно откинул ногой ту собаку, что меня укусила, потом наклонился к земле, сымитировал, что я что-то там беру и пошел в сторону стаи. Уличные собаки знают, что подобранные с земли предметы, которые прилетают – это больно.
Все должно быть в балансе
– Может ли собака стать агрессивной из-за какого-то психического заболевания, а не просто из-за поведенческих проблем?
– Возможно, но гораздо чаще собака может стать агрессивной, если ее физически что-то беспокоит, какие-то боли или болезнь. Поэтому, если поведение животного изменилось, нужно отвезти его к ветеринару, узнать, что не так.
– Как вы считаете, нужно ли вводить в Эстонии ограничения на определенные породы? Или вводить получение разрешения на собаку?
– Наверное, надо. Но это должно делаться разумно и с привлечением специалистов. В первую очередь надо поднимать культуру людей в плане выбора собаки для себя. Навыки разных пород закреплялись поколениями. И собака будет делать то, что в ней запрограммировано. Поэтому перед тем, как завести ту или иную породу, почитайте, что она собой представляет. Должна быть ответственность и понимание, кого вы заводите.
– Сейчас популярны хаски, акита…
– И та, и другая – породы крайне сложные. Характеры очень непростые, особенно у кобелей. И акиты достаточно агрессивны.
– Некоторые считают, что у собаки в семье должен быть один хозяин. Другие считают, что хорошо, когда собака любит всех, и домочадцев, и гостей. Что правильнее?
– Я категорически против позиции, что собака должна слушаться одного хозяина. Если собака живет в семье, она должна слушаться всех членов семьи абсолютно одинаково. Часто происходит разделение: один гуляет, другой кормит, третий играет. Этого не должно быть, все должны взаимодействовать с собакой одинаково. Для собаки еда – жизненно важный ресурс. Если она получает это от всех членов семьи, то со всеми у нее более или менее одинаковые, ровные отношения.
Может получиться так, что к человеку, который собаку кормит, например, пищевой агрессии нет, потому что она привыкла и не чувствует опасность. А тот, который только гуляет, руку к миске протянет и получит укус. Так что все должно быть в балансе.