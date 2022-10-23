Невероятно! Один и тот же молочный продукт одной и той же фирмы стоит в Эстонии в два раза дороже, чем в Финляндии

В магазине Coop в Хаапсалу соленое масло Valio (500г) стоит 7,25 евро.

В финском магазини Minimani то же самое масло стоит 3,99 евро.

Поскольку производителем масла является Valio Eesti AS, мы спросили, почему цены настолько отличаются.

Директор по продажам Valio Eesti AS Май Лийвамяэ рассказала, что в основном они производят и поставляют молочные продукты и сыры, произведенные в Эстонии, на заводе Laeva в Тартуском уезде и в городе Выру. „Однако в нашем ассортименте также есть небольшое количество продукции из других стран, в том числе из Финляндии“, - добавила она.

„Существует ряд различных факторов, которые могут повлиять на общую стоимость продуктов питания или любого другого товара, одним из которых является объем. Мы не можем комментировать цены на продукты на полках, эти решения принимают розничные сети как в Финляндии, так и в Эстонии“, - пояснила она.