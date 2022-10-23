Экономика
23.10.2022, 18:15

Железнодорожные компании Европы испытывают трудности с электропоездами. Elron также может повысить цены на билеты

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Elroni elektrirong
Elroni elektrirong
ФОТО: Rauno Volmar | Ekspress Meedia

Европейские железнодорожные компании испытывают трудности с оплатой счетов за электроэнергию из-за резкого роста цен на электричество - эксплуатация электропоездов обходится дороже, чем дизельных. Они просят помощи у ЕС, а также планируют повысить цены на проезд.

На прошлой неделе Европейская ассоциация железнодорожных предприятий направила письмо в Европейскую комиссию с просьбой о помощи в борьбе с ростом цен. Основная идея письма заключалась в том, что Европейский союз на протяжении многих лет продвигал железную дорогу как устойчивый вид транспорта и что страны и компании активно участвовали в электрификации железнодорожной сети. Однако сейчас цена на электроэнергию выросла настолько, что компании с трудом поддерживают работу электропоездов.

В своем письме ассоциация сделала несколько предложений. Одно из решений заключается в том, чтобы страны облагали налогом сверхприбыли электроэнергетических компаний и компенсировали железнодорожному сектору повышение цен. В нем также предлагается поддержать компании, столкнувшиеся с трудностями, связанными с ценами на энергоносители, в рамках временной антикризисной государственной помощи в размере 50 млн евро.

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