Универсальная услуга или биржевой пакет? Читайте, что выбрали министры и другие реформаторы рынка энергии

Универсальная услуга - один из самых обсуждаемых вопросов этой осени. К концу прошлой недели клиенты должны были решить, переходить ли им на универсальную услугу или остаться с биржевым пакетом, на который подписались ранее. Ärileht спросил министров и других лиц, участвующих в реформе рынка электроэнергии, какой пакет выбрали они.