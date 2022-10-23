23.10.2022, 15:45
Универсальная услуга или биржевой пакет? Читайте, что выбрали министры и другие реформаторы рынка энергии(7)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Универсальная услуга - один из самых обсуждаемых вопросов этой осени. К концу прошлой недели клиенты должны были решить, переходить ли им на универсальную услугу или остаться с биржевым пакетом, на который подписались ранее. Ärileht спросил министров и других лиц, участвующих в реформе рынка электроэнергии, какой пакет выбрали они.
Государство наложило на Eesti Energia обязательство по предоставлению универсальной услуги. Ее нынешний глава Хандо Суттер ранее заявлял, что останется на биржевом пакете. „Это мой выбор. Я могу управлять своим потреблением и сделать счет намного дешевле. Однако этот вариант, конечно, подходит не для всех потребителей“, - сказал он тогда.