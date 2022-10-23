Скончался основатель Red Bull Дитрих Матешиц

Миллиардер, основатель австрийской компании-производителя энергетических напитков Red Bull Дитрих Матешиц (Dietrich Mateschitz) скончался в возрасте 78 лет. Сообщение о смерти бизнесмена в субботу, 22 октября, разослало сотрудникам компании ее руководство.

„В эти моменты горе пересиливает все остальные чувства. Но вскоре оно уступит место благодарности за то, что он изменил, чему дал ход, чего добился и что сделал возможным для стольких людей. Мы сохраним уважительную связь с ним и его любовь“, - указали в компании.

Об обстоятельствах смерти Матешица не сообщается, но ранее СМИ писали о серьезных проблемах со здоровьем у бизнесмена - в том числе о том, что у него был обнаружен рак.

Австрийский бык с азиатскими корнями

Матешиц основал компанию Red Bull в 1984 году вместе с предпринимателем из Таиланда Чалео Йювидьей. Согласно рассказам Матешица, в 1982 году он был в командировке в Таиланде и попробовал местный энергетический напиток Kraetin Daeng (“Красный бык“), чтобы справиться с переутомлением после перелета. Бизнесмен положительно оценил действие напитка и предложил тайскому коллеге выйти с ним на международный рынок.

В 2008 году журнал Forbes оценивал состояние Матешица и Йювидьи в 4 млрд долларов. С момента основания компании Матешиц не раз пытался инвестировать прибыль в различные виды спорта. Одним из самых известных результатов таких вложений стало создание гоночной команды „Формулы-1“ Red Bull Racing, за которую выступал четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, а также команды Scuderia Toro Rosso, впоследствии преобразованной в Scuderia AlphaTauri, - за все эти команды выступал российский гонщик Даниил Квят, попавший в 2020 году под критику из-за отказа преклонить колено в знак солидарности с жертвами расизма.