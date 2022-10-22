ФОТО | В Вильянди вместо скандального памятника Яаку Йоала появится монумент почти в десять раз дороже

На площади Вабадузе в Вильянди уже выкопано место для фундамента памятника победы Вильяндимаа, на котором позже появится и сам памятник. Новый монумент обойдется городу почти в 700 000 евро. Его надеятся открыть 23 июня 2023 года - в День победы в Освободительной войне.

На установку монумента государство выделило Вильянди 500 000 евро. Остальная сумма была собрана посредством пожертвований, свою лепту внес и сам город.

Оригинальный памятник победы Вильяндимаа был построен в 1926 году и позже демонтирован. К сожалению, не сохранилось ни чертежей, ни макета, поэтому его будут восстанавливать по фотографиям.

Город надеется, что памятник летом привлечет в город большое число туристов.