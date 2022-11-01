Приехавший в Эстонию украинец: язык непрост, но все же учить его не так страшно, как кажется вначале

„На самом деле еще до приезда в течение длительного времени я изучал информацию на различных сайтах - например, очень полезным оказался портал Study in Estonia. Думаю, что изучение его и других ресурсов заняло у меня не меньше, чем полгода. Так что никаких неприятных сюрпризов по приезду в Эстонию не возникло, - рассказывает Дмитрий о своем основательном подходе. – Практически же у меня возникли трудности с медицинским обслуживанием и записью к семейному врачу“.

Как и всем приезжающим в Эстонию с целью работы или образования, Дмитрию было предложено участвовать в государственной адаптационной программе „New in Estonia“. В рамках данной программы можно пройти небольшое обучение и через специальные видеоролики лучше понять жизнь в Эстонии. Эти курсы обучения и видео были созданы именно для тех, кто прибывает в страну с целью краткосрочной работы или учебы - таковой целевой группе необходима поддержка в процессе адаптации. Так что и Дмитрий на небольшое время разнообразил университетские лекции специальными видеоуроками.

При этом переезду в чужую страну сопутствуют определенные формальности. Насколько просто или сложно было приехать в Эстонию по визе D – т.е. с долгосрочной визой, дающей право пребывания в стране до 12 месяцев? „Попасть в Эстонию, в целом, было трудно в связи с войной, ковидом и иными неблагоприятными обстоятельствами, - вспоминает Дмитрий. – Но консульские службы Эстонии работают отлично. Никаких сложностей с получением визы не возникло, и на все вопросы, заданные по электронной почте, я получил своевременные ответы, которые были необходимы для организации приезда“.

„Я учусь в Таллинском техническом университете, по программе „Управление международным бизнесом“, - начинает свой рассказ Дмитрий. – Хотя замечу, что я значительно старше типичного студенческого возраста“. Наверное, уже немалый жизненный опыт и определенный системный подход с готовностью пробовать что-то новое и привели в итоге нашего героя в Эстонию, знакомство с которой он начал, как и немало других иностранцев, через программу э-резиденства. Получив, так сказать, виртуальное знакомство с нашей республикой, Дмитрий решил и реально перебраться в Эстонию, подобрав интересующую его образовательную программу в ТТУ.

„Для других приезжающих, наверное, универсальные советы давать трудно – ведь все люди разные и отличаются по своим целям, да и по первоначальному уровню знаний об Эстонии. Мне кажется, что в целом система информирования построена хорошо. И отдельная благодарность народу и правительству Эстонии за то, что на эстонских государственных веб-сайтах стали появляться разделы на украинском языке“, - делится своей радостью Дмитрий.

Тонкий юмор и высокие налоги

Что в Эстонии хорошо, а что не очень? После некоторых размышлений Дмитрий отвечает так: „Я определенно не согласен с тем, что эстонцы – это люди, лишенные эмоций. Не могут быть лишены эмоций люди, которые любят петь. И мне нравится ваше тонкое чувство юмора“, - делится он своими впечатлениями о местных жителях. „Не хотелось бы говорить, что что-то не нравится, но все же замечу, что рядом с позитивом есть и негатив - в Эстонии высокий уровень налогов. По этой причине я еще не вполне понимаю, как организовать свою жизнь так, чтобы сводить концы с концами“, - говорит он после раздумий.

Тем не менее, на ближайшие годы Дмитрий планирует оставаться в Эстонии. „Да, планирую оставаться как минимум на три года учебы. Впрочем, может быть, я решу продолжить свое образование в Эстонии и дальше. Но все будет зависеть от ситуации в мире в целом, в моей родной Украине и в других соседних странах“, - говорит он.

„Кстати, особо порекомендовал бы не бояться изучать эстонский язык. Хотя это и непросто, но все же не так страшно, как кажется на первый взгляд“, - ободряет он.