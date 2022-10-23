В Таллинне в этом году прожиточное пособие уже выплачено на сумму более десяти миллионов евро

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, количество заявлений на получение прожиточного пособия, общая сумма выплат, а также число получивших поддержку семей за девять месяцев этого года превысили показатели за весь прошлый год. „С января по сентябрь этого года прожиточное пособие выплачено в размере 10 миллионов евро на основании 25 571 удовлетворенного ходатайства 9008 семьям. Средний размер пособия, выплачиваемого на одно ходатайство, составил 397 евро, - уточнила Бешкина. – Для сравнения, за девять месяцев 2021 года прожиточное пособие было выплачено на общую сумму 3,5 миллиона евро, на основании 11 730 удовлетворенных ходатайств 2126 семьям. Средний размер пособия составил в прошлом году 300 евро“.

Прожиточное пособие – важная поддержка для семей, которые живут на грани абсолютной бедности, в 2021 году в Таллинне это пособие было выплачено на общую сумму 4,6 миллиона евро. На рост в этом году повлияло и оказание помощи военным беженцам из Украины, но это нельзя назвать единственной причиной изменений. „Число получателей пособия в Таллинне возросло еще в первом квартале 2022 года, когда имеющих право на получение прожиточного пособия обладателей статуса временной защиты в Эстонии еще не было“, - сказала Бешкина. Вице-мэр добавила, что на тот момент прожиточный минимум еще не был увеличен, это произошло в июне 2022 года. „Поэтому стремительный рост ходатайств о получении прожиточного пособия по большей мере связан с ростом затрат на энергию и общим подорожанием жизни“, - пояснила Бешкина.

На основании закона о социальной опеке финансируемое со стороны государства прожиточное пособие выплачивается местным самоуправлением. Вместе с тем, обязанностью местного самоуправления является ежегодный пересмотр предельных ставок, связанных с расходами на жилье, и при необходимости их корректирование. Поэтому в Таллинне в связи с продолжающимся ростом расходов на жилье предельные ставки вновь были пересмотрены.