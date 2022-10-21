Яанус Карилайд: EKRE делит людей на своих и чужих. Центристская партия не толкает людей к восточному соседу

По данным опроса, проведенного социологической компанией Norstat по заказу НКО „Институт общественных исследований“, поддержка партии снизилась до 14%. Такой же показатель зафиксировало и исследование фирмы Kantar Emor, результаты которого были обнародованы сегодня. Согласно опросу компании Turu-uuringute AS, последний рейтинг партии составляет 12%.

„Заверяю, что вопреки всем предсказателям у нас всё хорошо, и у нас имеется большое желание действовать“, - сказал Карилайд. По его словам, Центристская партия четко отличается от других политических сил и предлагает избирателям альтернативу реформистам.

„В кризисное время правительство должно брать на себя более активную, чем обычно, роль, не оставлять людей на произвол кризисов и инфляционному шторму“, - сказал политик, имея в виду идеологию партии премьер-министра (Партии реформ). „Обществу нужно создать достаточную социальную подушку и обеспечить большее чувство уверенности“, - добавил он.

Критике Карилайд подверг и своего бывшего партнера по правительственной коалиции - Эстонскую консервативную народную партию (EKRE). „От EKRE Центристская партия отличается тем, что мы не делим людей на своих и чужих“, - сказал политик и отметил, что политическая миссия Центристской партии - сделать всё, чтобы проживающие в Эстонии люди чувствовали себя частью эстонского государства. „Мы не толкаем своих людей в сторону восточного соседа“, - подчеркнул Карилайд.

Председатель фракции центристов в Рийгикогу считает, что EKRE хочет посеять страх, разжечь вражду и вызвать недоверие. „Центристская партия напротив хочет создать чувство общности и связать общество в единое целое. Наш путь сложнее, но и настолько же ценнее“, - заявил Карилайд.