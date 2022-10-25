Дикие животные в городе. Почему в Таллинне все чаще можно встретить лису или зайца?

Второй причиной является возросшая мобильность людей - недавние пандемии изменили поведение людей, и они стали больше двигаться на свежем воздухе, в том числе в городских зеленых зонах. В наши дни, по словам Лаури, гораздо проще сделать фотографию на смартфон и разместить ее непосредственно в социальных сетях, то есть зафиксировать какое-то событие.

„Прежде всего, некоторые виды млекопитающих в настоящее время в изобилии водятся по всей Эстонии, и поэтому большее количество этих животных попадает в Таллинн“, - отметил Лаури. Он объяснил, что обилие диких животных в Таллинне соотносится с популяцией в целом по Эстонии. Поэтому, например, косуль, а также лисиц и серых зайцев сейчас в городе можно встретить чаще, так как их стало больше по всей стране.

По мнению эксперта, есть несколько причин того, что в Таллинне люди часто видят диких животных.

В этом году Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства заказал исследование видового богатства и численности крупных и мелких млекопитающих в 20 крупнейших зеленых зонах Таллинна, а также оценку связности этих зон между собой. Сейчас это исследование находится на завершающей стадии и будет готово к концу этого года. По словам зоолога, точные статистические данные до завершения исследования отсутствуют. Но все же некоторые причины наличия диких животных в черте города, а особенно в Мустамяэ, назвать можно.

„Более подробный список мы сможем предоставить после завершения исследований млекопитающих, которые будут проводиться в этом году“, - уточнил Лаури.

Эксперт сообщил, что из 65 видов млекопитающих, зарегистрированных в Эстонии, по меньшей мере 43 вида в последние годы хотя бы раз были обнаружены в Таллинне.

В первую очередь мы обратились к эксперту с вопросом, что происходит в Таллинн е с дикими животными и почему их можно наблюдать буквально на улицах. Представитель Таллиннского департамента окружающей среды, зоолог Лаури Клейн рассказал, что в город в основном попадают молодые особи в поисках места, где обустроиться. Иногда это самки с детенышами, которые также более подвижны и кормятся, а иногда, хотя и реже, это одинокие самцы в поисках еды. „Животных город притягивает тем, что здесь им легче найти пищу. Это относится именно к всеядным животным, поэтому в города стекаются лисы и енотовидные собаки, которые не только едят все виды пищи, но и легче переносят стресс и беспокойство“, - отметил он.

Третья причина - сезонная. „Осенью некоторые дикие животные более активны. Те виды, которые готовятся к зиме, либо ищут место для спячки, либо собирают зимние запасы и пищу, чтобы накопить силы на зиму. К таким видам относятся, например, ежи, кролики, барсуки, белки“, - перечислил Клейн.

Помимо вышеперечисленных причин, Лаури также назвал тенденцию к удалению подлеска и кустарника в городских лесах, а также в парках, в рамках „ухода“ за территорией и на том основании, что это необходимо для безопасности людей. По его словам, это также может частично сделать животных более заметными. В результате, у животных становится меньше мест, где можно спрятаться, и они чаще перемещаются в поисках убежища.

Другая возможная причина заключается в том, что в городской среде, где больше людей, животные вынуждены чаще передвигаться с места на место, поскольку различные убежища находятся слишком близко к людям. Это также означает, что в городе слишком мало мест для животных, где они могут укрыться и соорудить себе какое-то логово.

Экологическая обстановка в лесу ухудшается уже давно

Читатель, обратившийся в редакцию, предположил, что на животных также могла повлиять вырубка деревьев в лесу Сютисте.

„Я оцениваю воздействие вырубки деревьев в лесу Сютисте в связи со строительством троп здоровья в ландшафтном заповеднике Нымме-Мустамяэ на виды млекопитающих как относительно небольшое“,- опроверг эту гипотезу Лаури.



Однако, по его мнению, человек все же приложил руку к тому, чтобы экологичесвая обстановка в лесах Сютисте и Хюппеторни ухудшилась. „На природоохранной территории Нымме-Мустамяэ численность млекопитающих уже низкая из-за сочетания нескольких других факторов, т.е. уже действует кумулятивный эффект предыдущих действий“, - объяснил зоолог.

По его оценке, роль играют следующие факторы: доступ млекопитающих на часть охраняемой территории уже затруднен (в частности, в леса к востоку от микрорайона „Трумми“ и район вышки с трамплином);

„Человек в лесу Хюппеторни и, особенно, в лесу Сютисте, двигается очень активно“, - отметил он. Экологическая устойчивость (т. е. способность экосистемы возвращаться в исходное состояние после снятия внешнего воздействия, выведшего ее из равновесия - прим. RusDelfi) этих лесов либо уже превышена, либо близка к пределу. То есть более чувствительные виды уже исчезли или исчезают из этих лесов из-за беспокойства, а менее чувствительные виды также близки к этому.

„В этих лесах недостаточно подлеска и кустарника, недостаточно старых, дуплистых деревьев; водный режим в этих лесах стал слишком сухим, - перечислил зоолог. - Ранее глинтовый болотистый лес уже давно слишком осушен, так как дождевая вода, которую раньше впитывал приглинтовый лес, теперь течет по трубопроводам в другие места и больше не достигает этой территории“.



В заключение, эксперт отметил, что экологические условия для животных в лесах Сютисте и Хюппеторни действительно ухудшились в результате деятельности человека. Но вырубка леса для строительства троп здоровья - не единственный фактор (хотя и он тоже может оказывать влияние). Те леса испытывают гораздо более долгосрочное воздействие. Связано оно, в частности, с плотностью населения и активным передвижением людей по лесу.