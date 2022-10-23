ВИДЕО | Кандидат на должность главы Спасательного департамента: в кризисной ситуации каждый должен быть в состоянии продержаться хотя бы неделю

По словам Марго Клаоса, каждый должен подумать о том, как справиться с кризисной ситуацией.

Достаточно ли прибавки к зарплате, которую получили спасатели?

Это хорошая инициатива на следующий год. Я надеюсь и сам буду работать над тем, чтобы это повышение заработной платы продолжилось и в будущем. Сначала этими же шагами, а потом, когда мы достигнем хотя бы того уровня, при котором минимальная зарплата спасателя составляет 1,2 от средней по Эстонии, зарплата будет расти в соответствии с удорожанием жизни.

Вы участвовали в руководстве эстонской гражданской защитой. Она зависит не только от действий государства, но и от подготовки каждого из нас. Что нам делать в ситуации с нынешними острыми кризисами?

Самое главное - каждый человек должен учитывать, что время от времени нас явно будет одолевать какой-то кризис. Сейчас, когда Россия напала на Украину и идет активная война, это касается и нас. Мы должны быть готовы к последствиям военных операций, включая перебои электроэнергии. Моя большая просьба ко всем: одна неделя самообеспечения — это тот минимум, о котором каждый может подумать и подготовиться дома.

Спасательный департамент недавно переиздал брошюру „Будь готов“. Она уже пришла в почтовые ящики. Если еще нет, то в ближайшие недели дойдет до всех жителей Эстонии. Рекомендую всем скачать мобильное приложение „Ole valmis“ или зайти на сайт olevalmis.ee.

Если вас утвердят на должности руководителя, что будет для вас самым важным в вашей работе?

Самое главное – это развитие Спасательного департамента как профессиональной организации. Чтобы сохранить тех людей, которые вносят вклад в безопасность, и чтобы у нас по-прежнему были такие же хорошо мотивированные люди, как сейчас. Также мне хотелось бы, чтобы продолжалась деятельность добровольных спасательных команд.