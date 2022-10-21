Убийство на Ляэнемере теэ: Гайдаленко просит оправдания, Глуховченко - смягчения наказания(6)
В Государственный суд поступили кассационные жалобы на решения нижестоящих судов по уголовному делу об убийстве молодого мужчины на улице Ляэнемере в столичном районе Ласнамяэ, пишет RusERR.
Адвокат Романа Глуховченко просит в полном объеме отменить решение нижестоящих судов в отношение своего подзащитного, переквалифицировать статью обвинения и назначить ему более мягкий приговор, а также отклонить приобщенный к делу гражданский иск потерпевшей стороны.
Защитник Ильи Гайдаленко просит отменить обвинительные приговоры нижестоящих судов и оправдать своего клиента, а также удовлетворить его ходатайство о возмещении ущерба, причиненного в ходе уголовного производства.
„Представитель потерпевших, присяжный адвокат Дмитрий Школяр ходатайствует об отмене решений Харьюского уездного суда от 10 января Таллиннского окружного суда от 30 августа в части квалификации и назначенного наказания“, - сказала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.
Как рассказал в беседе с rus.err.ee сам Дмитрий Школяр, в вопросе наказания, вынесенному Роману Глуховченко, у потерпевшей стороны претензий нет: „Он как главное действующее лицо по совокупности получил больше 17 лет. А если говорить о Гайдаленко, то он, на наш взгляд, действовал в группе с Глуховченко. А если он действовал в группе, то и статья у него должна быть такая же. Это такой юридический спор“.