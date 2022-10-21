Убийство на Ляэнемере теэ: Гайдаленко просит оправдания, Глуховченко - смягчения наказания

Как рассказал в беседе с rus.err.ee сам Дмитрий Школяр, в вопросе наказания, вынесенному Роману Глуховченко, у потерпевшей стороны претензий нет: „Он как главное действующее лицо по совокупности получил больше 17 лет. А если говорить о Гайдаленко, то он, на наш взгляд, действовал в группе с Глуховченко. А если он действовал в группе, то и статья у него должна быть такая же. Это такой юридический спор“.