ВИДЕО | Кандидат на должность главы КаПо: Россия всегда была угрозой, наша работа продолжается с 90-х

По словам кандидата на пост главы КаПо, нагрузка на полицию безопасности с 24 февраля выросла.

Пожалуйста, опишите, какую работу вы до сих пор выполняли в Департаменте полиции безопасности.

Я проработал 20 лет в разных структурных подразделениях КаПо, на разных должностях. Из них последние 12 лет на различных управленческих должностях, а также в настоящее время в качестве руководителя структурного подразделения в центральном аппарате полиции безопасности. Профессиональным направлением моей работы была контрразведка и охрана конституционного строя, т.е. предотвращение угроз со стороны Российской Федерации. Даже сегодня единственная серьезная угроза существованию Эстонской Республики исходит из России. Мы активно над этим работаем.

Что значит этот год для КаПо, стала ли работа более интенсивной?

Без сомнения, этот год был очень сложным. 24 февраля Россия начала агрессивную войну. Это, безусловно, изменило характер угрозы со стороны России и принесло нам больше работы, но принципиально не изменило работу или роль полиции безопасности. Россия всегда была угрозой, мы видели ее с начала 1990-х годов. Вспомним референдумы в Силламяэ и Нарве, бронзовые события, попытки вмешательства в выборы, пойманные в Эстонии более 20 российских спецслужб. Работа продолжается.

Что будет самым важным для вас как руководителя, когда вы начнете работу в этой роли?

Наша текущая деятельность, которая чрезвычайно важна в нынешней ситуации с безопасностью. Это означает сбор информации на высоком уровне, анализ, оценку угроз и их предотвращение их на ранней стадии.

Сейчас много разговоров о зарплатах полицейских и спасателей. Насколько сотрудники полиции безопасности довольны своей зарплатой?

Всегда хочется больше, но я думаю, что у работников полиции безопасности достойная зарплата.

В КаПо с 2001 года Кярт Анвельт Кандидат на должность гендиректора КаПо Марго Паллосон общественности не известен, но он работает в полиции безопасности по российскому направлению с 2001 года. Паллосон окончил Академию внутренней обороны, темой его диплома была „Формирование решений политики безопасности в Эстонской Республике“. В 2017 году Паллосон защитил степень магистра на юридическом отделении экономического факультета Таллиннского технического университета. Там тема его диссертации была „Православная церковь как инструмент мягкой силы во внешней политике России на примере Молдовы“. В 2004 году президент Арнольд Рюйтель присвоил Паллосону звание прапорщика. В 2018 году президент Керсти Кальюлайд наградила Паллосона орденом орлиного креста IV степени за многолетнюю и эффективную работу по обеспечению безопасности Эстонии и защите конституционного строя. Паллосона характеризуют как уравновешенного и делового человека.