21.10.2022, 14:45
ГАЛЕРЕЯ | У театра „Эстония“ состоялось торжественное открытие памятника Константину Пятсу(20)
В пятницу в Таллинне около театра „Эстония“ состоялась церемония открытия памятника первому руководителю правительства Эстонской Республики, президенту Константину Пятсу.
Авторы работы: скульптор Верго Верник и архитектор Тойво Таммик.
В церемонии участвовали президент Алар Карис, мэр Таллинна Михаил Кылварт, председатель жюри конкурса проектов скульптуры Рейн Вейдеманн.
Службу по освящению монумента провели председатель Совета церквей Эстонии архиепископ Урмас Вийлма и митрополит Эстонской апостольской православной церкви Стефанус.
Останки президента Константина Пятса были перезахоронены на кладбище Метсакальмисту 21 октября 1990. В этот день ежегодно чтят память первого президента ЭР.