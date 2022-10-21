ГАЛЕРЕЯ | У театра „Эстония“ состоялось торжественное открытие памятника Константину Пятсу

Службу по освящению монумента провели председатель Совета церквей Эстонии архиепископ Урмас Вийлма и митрополит Эстонской апостольской православной церкви Стефанус.

Останки президента Константина Пятса были перезахоронены на кладбище Метсакальмисту 21 октября 1990. В этот день ежегодно чтят память первого президента ЭР.