Эстонская компания предлагает оплачивать счета за электричество и газ бонусами от заправки
Эстонская энергетическая компания Alexela во вторник запустила свою новую программу лояльности, которая позволяет оплачивать продукты и услуги, предлагаемые компанией, бонусами, получаемыми при совершении покупок.
По словам Айво Адамсона, руководителя компании Alexela, программа „Minu Alexela“ позволяет клиентам обратить внимание на свое потребление посредством предлагаемых льгот. „В Эстонии все больше внимания уделяется необходимости экономить и планировать расходы. Alexela всегда ценила своих клиентов, которые заботятся о высоком качестве наших услуг и устойчивом видении. С новой программой для клиентов „Minu Alexela“ мы создаем для них возможность заставить свои ежедневные расходы работать на них, чтобы за следующий горячий напиток или литр топлива они заплатили меньше“, – описывает Адамсон предысторию создания программы.
Бонусная система программы лояльности работает на основе цифровых штампов, которые клиент будет получать как за заправку, в том числе за зарядку электромобилей, за покупки в магазинах шаговой доступности, так и за домашнего потребление электроэнергии и газа. Собранные штампы можно использовать в качестве платежного средства, обменивать на подарки или жертвовать на посадку леса в рамках общественной программы компании. По словам Адамсона, самым большим преимуществом „Minu Alexela“ является индивидуальный подход к клиенту. „Кто хочет получить подарок из нашего ассортимента, кто хочет скидку на энергетические услуги, а кто хочет внести свой вклад в защиту природы. Каждый сам решает, для чего он собирает бонусы. Цель Alexela – направить верных клиентов на путь, который способствует более выгодному потреблению и экономии денег“.
О преимуществах программы лояльности
Любой, у кого заключен с Alexela договор о бытовом потреблении электроэнергии или газа, имеет постоянную скидку на топливо в размере 5 центов за литр, а с новой программой лояльности он также будет получать штампы за топливо: 10 литров = 1 цифровой штамп. Каждый, кто заправляет в среднем 60 литров в месяц, зарабатывает шесть цифровых штампов каждый месяц. Когда будет собрано 100 цифровых штампов, их можно обменять на деньги Alexela (100 цифровых штампов дают 10 евро). Их можно использовать в следующий раз, например, для оплаты топлива или счета за электричество или газ.
Каждый, у кого есть домашняя зарядка для электромобиля Alexela, получает в конце каждого месяца 5 цифровых штампов, а потребители электричества на общественных зарядных станциях энергетической компании получают 1 цифровой штамп за каждые 25 кВт/ч.
При присоединении к программе скидка на литр топлива начинается от 3 центов за литр и доходит до 7 центов за литр в день рождения клиента. Начиная с 5 собранных за месяц цифровых штампов клиент переходит на следующий постоянный уровень скидки на топливо, достигающий 5 центов за литр.
10 цифровых штампов для начала
Нынешние постоянные клиенты Alexela были автоматически переведены в новую программу лояльности. По случаю запуска новой программы для клиентов энергетическая компания подарила всем нынешним клиентам 10 цифровых штампов, а также будет приветствовать будущих новых клиентов 10 цифровыми штампами до конца ноября. Количество накопленных пунктов или цифровых штампов можно отслеживать в приложении Alexela и в системе самообслуживания.