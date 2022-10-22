Эстонская компания предлагает оплачивать счета за электричество и газ бонусами от заправки

По словам Айво Адамсона, руководителя компании Alexela, программа „Minu Alexela“ позволяет клиентам обратить внимание на свое потребление посредством предлагаемых льгот. „В Эстонии все больше внимания уделяется необходимости экономить и планировать расходы. Alexela всегда ценила своих клиентов, которые заботятся о высоком качестве наших услуг и устойчивом видении. С новой программой для клиентов „Minu Alexela“ мы создаем для них возможность заставить свои ежедневные расходы работать на них, чтобы за следующий горячий напиток или литр топлива они заплатили меньше“, – описывает Адамсон предысторию создания программы.

Бонусная система программы лояльности работает на основе цифровых штампов, которые клиент будет получать как за заправку, в том числе за зарядку электромобилей, за покупки в магазинах шаговой доступности, так и за домашнего потребление электроэнергии и газа. Собранные штампы можно использовать в качестве платежного средства, обменивать на подарки или жертвовать на посадку леса в рамках общественной программы компании. По словам Адамсона, самым большим преимуществом „Minu Alexela“ является индивидуальный подход к клиенту. „Кто хочет получить подарок из нашего ассортимента, кто хочет скидку на энергетические услуги, а кто хочет внести свой вклад в защиту природы. Каждый сам решает, для чего он собирает бонусы. Цель Alexela – направить верных клиентов на путь, который способствует более выгодному потреблению и экономии денег“.

О преимуществах программы лояльности