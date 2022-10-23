Omniva обновляет и расширяет сеть посылочных автоматов

„Omniva имеет самую крупную сеть в странах Балтии — всего 960 посылочных автоматов, но количество отправляемых посылок увеличивается, и ожидание новых автоматов по-прежнему велико. Мы хотим предлагать лучшее обслуживание, причем рядом с домом для клиентов, и для этого мы устанавливаем больше посылочных автоматов, а также заменяем устаревшие на новые“, — сказала член правления Omniva Кристи Унт.

Почти 30 из 309 посылочных автоматов Эстонии находятся в населенных пунктах, где представлена только Omniva. По словам Кристи Унт, необходимо проявлять ответственность и поддерживать людей, живущих в небольших населенных пунктах, где мало торговых сетей, и всё больше повседневных товаров/услуг заказываются либо с курьером на дом, либо в посылочный автомат.

„В этом году в сотрудничестве с самоуправлениями мы установили по всей Эстонии около 40 новых посылочных автоматов. Многие из них находились в небольших населенных пунктах, где до сих пор не было посылочных автоматов“, — подчеркнула Кристи Унт.

„В ближайшее время мы установим еще 10 посылочных автоматов, подготовка которых уже ведется. В конце этого и следующего года мы обновим сеть в Эстонии на 115 посылочных автоматов, в том числе заменим устаревшие и установим новые“, — добавила Унт.

Посылочные автоматы Omniva расположены на улице и доступны независимо от времени суток и дня недели. Через посылочные автоматы можно отправить посылку в почтовое отделение или посылочный автомат Omniva в любой стране Балтии или заказать доставку курьером. Кроме того, посылку размером не более размера L (39×38×64) можно отправить в другую точку Европейского союза. Кроме того, можно получать заказанные в интернет-магазине покупки или посылки, отправленные другим частным лицом. В качестве дополнительной услуги также можно воспользоваться услугой возврата и услугой хранения посылок.