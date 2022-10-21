ФОТО | Найденные на Сааремаа бочки с ипритом отправляются на утилизацию

На сааремааском полуострове Сырве, где во время Первой мировой войны велись активные боевые действия, всего было найдено семь 100-литровых металлических бочек. В шести из них специалисты Департамента окружающей среды обнаружили остатки горчичного газа, который во время Первой мировой использовался как химическое оружие. Так как седьмая бочка была закрыта, то ее содержимое поначалу было неизвестно. Сотрудники спасательного департамента отвезли бочки в Центр утилизации опасных отходов в Вайвара.

Опыта взятия проб на анализ из закрытой бочки у эстонских специалистов раньше не было, поэтому были приглашены эксперты международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). С их помощью были взяты пробы и отправлены для анализа в Эстонский центр исследований окружающей среды.

Результаты анализа показали, что бочка пустая, вопреки опасениям в ней не содержались остатки иприта или какого-либо другого опасного вещества.

„Это первый случай, когда в Эстонии находят вещество, исторически использовавшееся как химическое оружие. Горчичный газ имеет сильный неприятный запах, и во многом из-за этого у выкопавших бочки людей возникло подозрение, что они небезопасны“, - сказал министр окружающей среды Мадис Каллас.

„К сожалению, находка на Сырве вряд ли будет последней, и мы не знаем, где еще в земле могут найтись такие опасные отходы. Очень важно, чтобы в случае каких-либо подозрений люди сообщали об этом сразу же в Центр тревоги, и не пытались что-то выяснять сами“.

Это первый случай, когда в Эстонии находят вещество, исторически использовавшееся как химическое оружие Мадис Каллас

Согласно Конвенции о запрещении химического оружия (1993) Эстония должна уничтожать бочки с ипритом. Тут есть несколько вариантов, но, учитывая возможности Эстонии, Министерство окружающей среды проведет нейтрализацию остатков иприта путем сжигания.