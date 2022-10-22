ОПРОС | "Был Московский, пускай таким и будет“. Как реагируют жители Ласнамяэ на предложение переименовать "Московский бульвар"

Московский бульвар – не единственный топоним, в названии которого можно найти что-то русское. В том же Ласнамяэ есть, например, Петербургское шоссе, а в Нарве – улица Пушкина. Но пока рассматривают только Московский бульвар, потому что именно Москва, по мнению „зеленых“, сегодня является центром насилия.