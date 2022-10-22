ОПРОС | "Был Московский, пускай таким и будет“. Как реагируют жители Ласнамяэ на предложение переименовать "Московский бульвар"(32)
Еще весной Партия зеленых предлагала переименовать расположенный в Ласнамяэ Московский бульвар в Киевский, а озелененную территорию вокруг назвать парком Украины. По задумке даже скамейки в этом районе должны были быть выкрашены в цвета флага Украины. Репортер RusDelfi поговорил с жителями Ласнамяэ о подобной идее. Смотрите видео!
Московский бульвар – не единственный топоним, в названии которого можно найти что-то русское. В том же Ласнамяэ есть, например, Петербургское шоссе, а в Нарве – улица Пушкина. Но пока рассматривают только Московский бульвар, потому что именно Москва, по мнению „зеленых“, сегодня является центром насилия.
Михаил Кылварт отметил, что в Эстонии нет традиции менять уже существующие названия, а старейшина столичного района Ласнамяэ Юлианна Юрченко и вовсе заявила, что такое решение вызовет дополнительное напряжение в местном сообществе.
Теперь, когда в Рийгикогу назвали российский режим террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма, Партия зеленых вновь напомнила про Московский бульвар, который в данный момент, по их мнению, носит неуместное название.
RusDelfi решил узнать готовы ли местные жители поддержать инициативу.