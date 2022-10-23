Боязнь темноты. Страх перед отключением электроэнергии набирает обороты

Прошло чуть больше месяца с тех пор, как премьер-министр Кайя Каллас выступила по телевидению и заявила: если Россия вдруг начнет отключать свою электросеть от стран Балтии, то в домах Эстонии на некоторое время может погаснуть свет. Кто-то бросился в магазины, чтобы закупить воду и сухие продукты на случай чрезвычайной ситуации, кто-то - на веб-сайты, чтобы заказать электрогенераторы. Главе компании Elering Таави Вескимяги, задачей которого всегда была доставка электричества населению, пришлось приложить после этого немало усилий, чтобы убедить общество в том, что вероятность отключения света очень мала. Однако в четверг сам господин Вескимяги был вынужден сделать заявление: риск отключения электроэнергии этой зимой значительно возрос. Нас ожидает самая сложная зима за последние годы.