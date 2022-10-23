Новости Эстонии
23.10.2022, 21:45

Боязнь темноты. Страх перед отключением электроэнергии набирает обороты

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Таави Вескимяги, преуменьшавший в прошлом месяце угрозу отключения электроэнергии, в четверг был вынужден признать, что нас ждет самая тяжелая зима за последние годы.
Таави Вескимяги, преуменьшавший в прошлом месяце угрозу отключения электроэнергии, в четверг был вынужден признать, что нас ждет самая тяжелая зима за последние годы.
ФОТО: PRIIT SIMSON | Delfi Meedia

В четверг Elering заявила, что риск отключения электроэнергии предстоящей зимой выше, чем когда-либо прежде.

Прошло чуть больше месяца с тех пор, как премьер-министр Кайя Каллас выступила по телевидению и заявила: если Россия вдруг начнет отключать свою электросеть от стран Балтии, то в домах Эстонии на некоторое время может погаснуть свет. Кто-то бросился в магазины, чтобы закупить воду и сухие продукты на случай чрезвычайной ситуации, кто-то - на веб-сайты, чтобы заказать электрогенераторы. Главе компании Elering Таави Вескимяги, задачей которого всегда была доставка электричества населению, пришлось приложить после этого немало усилий, чтобы убедить общество в том, что вероятность отключения света очень мала. Однако в четверг сам господин Вескимяги был вынужден сделать заявление: риск отключения электроэнергии этой зимой значительно возрос. Нас ожидает самая сложная зима за последние годы.

Основанием для заявления послужил анализ возможностей общей энергетической системы стран Балтийского региона. Согласно исследованию, рыночные генерирующие мощности превышают пиковый спрос в регионе даже в холодные зимы - но совсем чуть-чуть - с избыточным резервом всего в 3%. Другими словами, мы ходим по лезвию ножа - если генерирующие мощности некоторых крупных электростанций выйдут из строя из-за поломки или остановятся на техническое обслуживание, потребители станут испытывать нехватку электроэнергии. „Резерв генерации мал по сравнению с пиковым спросом в регионе в конкретные часы“, - сказал Вескимяги. „Незначительные изменения в доступности газовой, атомной, гидро- и ветровой генерации могут оказать существенное влияние на баланс системы электроснабжения в регионе“, - добавил он.

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