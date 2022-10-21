Решения по новым руководителям КаПо и Спасательного департамента приняты. На пост главы полиции прочат Вейко Коммусаара

Глава МВД Лаури Ляэнеметс хотел сегодня представить общественности все три кандидатуры, но выйдет с двумя, потому что кандидатура на должность руководителя Департамента полиции и погранохраны (PPA) требует еще одобрения со стороны премьер-министра Каи Каллас. Но Каллас находится сейчас на заседании Европейского совета в Брюсселе, поэтому у нее не было возможности основательно ознакомиться с кандидатурой Вейко Коммусаара. Вероятно, решение по главе PPA будет принято в понедельник.

Дело в том, что имя Коммусаара поначалу не было среди тех, которые рассматривались министром в качестве кандидатов на пост руководителя PPА.

Кандидатами на должность гендиректора PPA, которых также оценивала действующая при Государственной канцелярии комиссия по выбору руководителей высшего звена, были заместители нынешнего гендиректора Эльмара Вахера - Эгерт Беличев и Криста Аас, а также нынешний гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару.

МВД направило в начале сентября комиссии эти три кандидатуры с просьбой выбрать две наиболее предпочтительные, но получило обратно в середине сентября все три.

По данным Eesti Päevaleht, министр внутренних дел Ляэнеметс решил расширить список кандидатов и, помимо Беличева, Аас и Таммеару, провел собеседование также с Коммусааром. На последнего в итоге и пал выбор министра.

Теперь кандидатура Коммусаара ожидает утверждения со стороны премьер-министра Каи Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа. Источники газеты Eesti Päevaleht заверяют, что Ляэнеметс намерен отстаивать своего кандидата до конца.

Кандидат на пост гендиректора КаПо Марго Паллосон мало знаком широкой общественности. Он работает в Полиции безопасности с 2001 года, на российском направлении. Паллосон закончил Академию внутренней безопасности, темой его дипломной работы была „Формирование политических решений по внутренней безопасности в Эстонской Республике“.