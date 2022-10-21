Решения по новым руководителям КаПо и Спасательного департамента приняты. На пост главы полиции прочат Вейко Коммусаара(6)
По данным газеты Eesti Päevaleht и Delfi министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предложит кандидатом на пост гендиретора Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосона; на должность гендиректора Спасательного департамента - Марго Клаоса. Кандидатом на пост гендиректора Департамента полиции и погранохраны называется вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар.
Глава МВД Лаури Ляэнеметс хотел сегодня представить общественности все три кандидатуры, но выйдет с двумя, потому что кандидатура на должность руководителя Департамента полиции и погранохраны (PPA) требует еще одобрения со стороны премьер-министра Каи Каллас. Но Каллас находится сейчас на заседании Европейского совета в Брюсселе, поэтому у нее не было возможности основательно ознакомиться с кандидатурой Вейко Коммусаара. Вероятно, решение по главе PPA будет принято в понедельник.
Дело в том, что имя Коммусаара поначалу не было среди тех, которые рассматривались министром в качестве кандидатов на пост руководителя PPА.
Кандидатами на должность гендиректора PPA, которых также оценивала действующая при Государственной канцелярии комиссия по выбору руководителей высшего звена, были заместители нынешнего гендиректора Эльмара Вахера - Эгерт Беличев и Криста Аас, а также нынешний гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару.
МВД направило в начале сентября комиссии эти три кандидатуры с просьбой выбрать две наиболее предпочтительные, но получило обратно в середине сентября все три.
По данным Eesti Päevaleht, министр внутренних дел Ляэнеметс решил расширить список кандидатов и, помимо Беличева, Аас и Таммеару, провел собеседование также с Коммусааром. На последнего в итоге и пал выбор министра.
Теперь кандидатура Коммусаара ожидает утверждения со стороны премьер-министра Каи Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа. Источники газеты Eesti Päevaleht заверяют, что Ляэнеметс намерен отстаивать своего кандидата до конца.
Кандидат на пост гендиректора КаПо Марго Паллосон мало знаком широкой общественности. Он работает в Полиции безопасности с 2001 года, на российском направлении. Паллосон закончил Академию внутренней безопасности, темой его дипломной работы была „Формирование политических решений по внутренней безопасности в Эстонской Республике“.
В 2017 году Паллосон защитил в Таллиннском техническом университете (Институт права экономического факультета) степень магистра. Темой его дипломной работы была „Православная церковь как инструмент мягкой силы в российской внешней политике на примере Молдовы“.
В 2004 году президент Арнольд Рюйтель присвоил Паллосону звание прапорщика.
В 2018 году президент Керсти Кальюлайд наградила Паллосона орденом Орлиного креста IV степени за многолетнюю и результативную работу по обеспечению безопасности Эстонии и защите конституционного порядка.
Паллосон характеризуется как уравновешенный и деловой человек.
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