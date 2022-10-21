Скоро 5G придет в сельские районы. К концу года Telia хочет охватить сетью более половины населения Эстонии

По словам председателя правления Telia Eesti Роберта Пайоса, в число приоритетов предприятия в этом году входят расширение сети 5G и различная деятельность по развитию сферы кибербезопасности.

„Мы ожидаем, что аукцион по продаже частотных лицензий 5G в полосе частот 700 МГц, который начнется в ближайшее время, пройдет быстро и гладко. Наличие частотного блока в полосе частот 700 МГц даст нам возможность еще больше расширить распространение 5G и начать предлагать эту сеть еще шире, например, в сельских регионах“, — сказал Пайос.

По состоянию на конец сентября Telia установила около 240 базовых станций 5G по всей Эстонии, что уже обеспечило мобильным покрытием 5G более 40% населения Эстонии. В июле предприятие также приобрело долгожданную частотную лицензию 5G в диапазоне частот 3,6 ГГц, что позволило начать предлагать беспроводной домашний 5G-интернет со скоростью до 500 Мбит/с. В настоящее время Telia предлагает сверхбыстрый домашний интернет 5G в разных районах 11 уездов.

В качестве еще одной важной темы глава Telia указал на ситуацию в области кибербезопасности в этом году, которые также заставили многие предприятия серьезно об этом задуматься.

„Сегодняшняя политическая ситуация и, например, масштабная волна кибератак на Эстонию в августе, заставили предприятия более тщательно, чем раньше, картировать и распределять свои риски кибербезопасности. Предприятия стали усерднее обучать своих сотрудников, активно используя для этой цели э-обучения, предлагаемые Telia. Также видно, что бизнес-клиенты все чаще доверяют нам управление ИТ и прибегают к комплексным решением ИТ-услуг, чтобы они сами могли сосредоточиться на своем основном бизнесе“.

Одной из основных проблем как этого, так и следующего года Роберт Пайос назвал стремительную инфляцию и рост различных затрат, что напрямую влияет и на телекоммуникационный сектор.