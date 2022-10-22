Выдыхаем! Цена на пиво повысится максимум на 15 центов, производство крупных пивоварен не остановится

Осень будет ужасной для любителей пива, потому что хмельной напиток будет стоить на 50% дороже, предсказывал в начале лета управлявший в то время пивоварней A. Le Coq Тармо Нооп. Но нет! Цена на пиво остается низкой, и руководители завода обещают, что производство продолжится, даже если в Эстонии закончится газ и прекратится подача электроэнергии, - обнадеживает в своем материале Delfi Ärileht.