Новости Эстонии
22.10.2022, 19:04

Выдыхаем! Цена на пиво повысится максимум на 15 центов, производство крупных пивоварен не остановится

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Октябрьское повышение цен сразу же дало о себе знать небольшим снижением продаж, признает член правления пивоварни Saku Яан Хярмс.
Октябрьское повышение цен сразу же дало о себе знать небольшим снижением продаж, признает член правления пивоварни Saku Яан Хярмс.
ФОТО: henri-kristian kirsip | Delfi Meedia

Осень будет ужасной для любителей пива, потому что хмельной напиток будет стоить на 50% дороже, предсказывал в начале лета управлявший в то время пивоварней A. Le Coq Тармо Нооп. Но нет! Цена на пиво остается низкой, и руководители завода обещают, что производство продолжится, даже если в Эстонии закончится газ и прекратится подача электроэнергии, - обнадеживает в своем материале Delfi Ärileht.

Как и опасались, выросла цена самого важного ингредиента в производстве пива

Солод – важнейшее сырье для производства пива. Тармо Нооп, бывший управляющий A. Le Coq, в середине июня предсказал, что цена на зерно удвоится. A. Le Coq закупает солод в Эстонии и близлежащих регионах, и, по словам нынешнего руководителя компании Яануса Виханди, цена на некоторые виды солода выросла вдвое.

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