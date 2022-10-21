ФОТО | Эстоноземельцы получают огромное количество мошеннических писем

По словам руководителя отдела по тяжким преступлениям Уголовного бюро Северной префектуры Вячеслава Миленина, на этой неделе увеличилось количество сообщений о мошеннических письмах. „Большое спасибо гражданам, которые распознали мошенническое письмо и сообщили об этом в полицию. Таким образом, мы получаем лучшее представление о масштабах распространения мошенничества, и это дает возможность предупредить других людей. Хотя структура и имя отправителя электронных писем немного изменилась за несколько недель, содержание электронных писем осталось прежним. Они пишут вам, что вы обвиняетесь в производстве порнографии. Цель мошенничества — запутать человека и выманить у него деньги“, — рассказал Миленин.

„В письмах использовались имена реальных полицейских или известных людей, таких как бывший министр юстиции, но эти люди не отправляли письмо. Это не официальные письма, а мошенничество“.

На данный момент массово распространяются электронные письма, отправленные от имени полиции и КаПо. „Не вступайте в диалог с отправителем письма. Мошенники начинают давить и манипулировать человеком, утверждая, что если человек будет сотрудничать, то процедура будет проведена быстрее или человеку удастся избежать наказания. Таким образом у вас вымогают деньги. Полиция не решает дела подобным способом. Электронные письма с таким или подобным содержанием должны быть удалены. Также не открывайте прикрепленные файлы, которые вам кажутся непонятными или подозрительными“, — подчеркивает Миленин.