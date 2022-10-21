Эстонская фирма сделала использование общественного транспорта Киева удобнее

„Для киевлян очень важно, чтобы они могли максимально эффективно продолжать свою повседневную деятельность даже в условиях войны, и немалую роль в этом играет комфортное функционирование общественного транспорта в большом городе“, — отметил руководитель проектов Ridango Вахур Вийгимяэ. „Для этого мы разработали решение, когда пассажиры могут бесконтактно подтвердить свое право на проезд с помощью банковской карты, телефона или смарт-часов. Решение работает в автобусах, трамваях и троллейбусах, и помогает Украине двигаться к лучшему будущему“.

Общественный транспорт Киева остановился в первый день войны, и было решено снова запустить его 9 мая этого года. На данный момент общественный транспорт курсирует в несколько уменьшенном объеме по сравнению с довоенным временем. „Каждый день подтверждается 1 миллион поездок, 29-30 миллионов в месяц“, — сказал Вийгимяэ. „Возможно, это в два раза меньше, чем до войны, но понятно, что удобный общественный транспорт киевлянам крайне необходим“.

Вийгимяэ добавил, что проблема с общественным транспортом в Киеве также носит технический характер. „В ходу так называемые карты киевлян, которые помимо банковского приложения имели еще и доступ к транспортным услугам. Большинство владельцев этих карт являются льготниками с правом проезда бесплатно. Поэтому также необходимо было обеспечить, чтобы для них транспорт оставался бесплатным“, — пояснил Вийгимяэ. Платежное решение Ridango поддерживает карты MasterCard и Visa (в том числе виртуальные), а в конце года также будет добавлена ​​поддержка внутриукраинских карт „Простір“.

Ridango – стремительно растущая эстонская технологическая компания. „Наша амбициозная цель – стать к 2026 году ведущим мировым поставщиком интеллектуальных транспортных систем и группой технологических компаний, связанных с сектором общественного транспорта“, - заявил председатель правления Ridango Эрки Липре.

Эстонское специализирующееся на разработке решений в сфере общественного транспорта технологическое предприятие AS Ridango было основано в 2009 году. Помимо Эстонии, Ridango предоставляет услуги в примерно в 30 других странах мира. Основными клиентами компании являются местные самоуправления, их подразделения и частные операторы общественного транспорта. Ridango занимается повышением удобства пользования общественным транспортом во многих крупных городах мира. В Эстонии клиентами предприятия являются Elron, Таллиннский департамент транспорта, Город Тарту, Центр общественного транспорта Пярну и другие.