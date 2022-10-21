Хроника ДТП | Ранним утром в Таллинне автомобиль въехал в стену

В 5:55 утра на перекрестке улиц А. Адамсона и Техника в Таллинне 63-летний мужчина не справился с управлением своим автомобилем Škoda Octavia и с перекрестка въехал прямо в стену. Водитель и пассажирка, 62-летняя женщина, были доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Около 14:25 62-летний мужчина за рулем автомобиля Lexus GS250 на улице Я. Поска в Нарва-Йыэсуу из-за неправильно выбранной скорости движения съехал с дороги и врезался в деревья. Водитель был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 16:34 20-летний мужчина упал с велосипеда на Ыйсмяэском шоссе в Таллинне. Точные обстоятельства ДТП выясняются. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За прошедшие сутки были задержаны восемь водителей автомобилей в состоянии алкогольного опьянения. Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.