Около 1000 призывников начинают службу в армии. Куда их направляют?

Воинская часть Тапа 1-й пехотной бригады приняла пополнение из почти 300 молодых людей: их распределят между ротой разведки, тыловыми, артиллерийскими, противовоздушными и инженерными подразделениями. Еще 200 человек пройдут службу в Йыхви.

Около 400 призывников присоединились ко 2-й пехотной бригаде. „Мы ориентированы на развитие инициативы резервистов и достижение лучших результатов, поэтому мы снизили требовательность общих правил. Теперь у солдат появилось больше возможностей для физического и духнового развития, а также шансов проявить себя“, – отметил командир 2-й пехотной бригады полковник Мати Тикерпуу, уточнив, что базовый курс солдата отличается от прошлогодней программы подготовки.

Командование киберобороны приняло более 70 призывников, Батальон логистики службы тыла почти 80 человек, а Силы специальных операций 20 бойцов.

Набор призывников происходит три раза в год. Военнослужащие январского и июльского призывов служат 11 месяцев: они становятся младшими унтер-офицерами подразделений резерва или же получают подготовку водителей. Рядовой состав набирается в октябре – срок службы военнослужащих этого призыва состоит 8 месяцев.



