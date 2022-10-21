Редкий случай: в автомобиле самовоспламенились чистые полотенца. Машину пришлось отправить на свалку

Происшествие имело место в сентябре, когда клиент PZU забрал из химчистки чистые сухие полотенца, положил их в автомобиль и поехал домой. Полотенца на ночь остались в машине, а на следующее утро при открывании двери автомобиля они загорелись. Транспортное средство получило тепловые повреждения, и его пришлось списать.

„К счастью, люди в происшествии не пострадали, однако салон получил настолько сильные повреждения огнем, что ремонт был бы нецелесообразен. В данном случае мы имеем дело с самовозгоранием полотенец, что при определенных условиях может происходить с некоторыми материалами. К счастью, такое бывает нечасто, а в страховании транспортных средств такие случаи еще более редки“, – сказал руководитель группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.

Чистые полотенца и постельное белье могут загореться, если они вступали в контакт с растительным маслом или маслом, использующимся для массажа или физиотерапии, и его не удалось полностью вывести при стирке. Для предотвращения самовозгорания нужно использовать значительное количество средства для стирки и стирать такие вещи в горячей воде, а перед тем, как складывать белье, нужно дать ему остыть.

Наиболее часты случаи самовозгорания при выполнении строительных работ – загореться, например, может пропитанная маслом тряпка, оставленная на деревянном полу или другой подверженной горению поверхности. Правильный способ утилизации пропитанной маслом тряпки – вынести ее на открытый воздух, поместить в стеклянную или металлическую емкость и сжечь.

Опасность представляет также влажное сено – из-за тепла, выделяющегося в ходе естественного процесса, может произойти возгорание находящихся поблизости легковоспламеняющихся материалов. Загораться также могут биологические отходы, поскольку при гниении выделяется тепло.