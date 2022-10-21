ОБЗОР ЦЕН | Сахар и мука за последние годы подорожали почти вдвое

Сентябрьские наблюдения Эстонского института конъюнктуры за ценами в магазинах показали, что почти все продукты питания за год подорожали. Наиболее дорогими мясными продуктами являются говяжья вырезка (37,6%), бройлеры (31,1%) и мясной фарш (28,9%). Охлажденные лосось и форель подорожали в магазинах на 53,4% и 13,2% соответственно.

Среди молочных продуктов подорожало молоко в пакетах (48,1%), сметана (43,9%) и кефир в в пакетах(41,3%). Среди овощей больше всего подорожала капуста - на 57,8%. Розничная цена сахара выросла на 91,8% , пшеничной муки на 80,3%.

Розничная цена хлеба и булки выросла на 30,4% и 21,6% соответственно. По сравнению с прошлым годом импортные яйца подорожали на 28,9%, эстонские яйца подорожали на 40,1%.