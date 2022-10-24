Комиссар по энергетике Кадри Симсон: Европа готова к зиме и без российского газа(35)
Новые меры дают возможность совместно закупать газ, создают новую реферативную цену наряду с текущей биржевой ценой СПГ и дополняют правила международной солидарности. Если Совет с ними согласится, они будут реализованы.
Во вторник Европейская комиссия представила свои новые планы по борьбе с высокими ценами на энергоносители. Сегодня-завтра главы государств обсудят в Праге предложения комиссии и решат, куда двигаться дальше.
Новые меры Европейской комиссии дают государствам-членам возможность покупать газ вместе, создают новую справочную цену наряду с текущей биржевой ценой СПГ и дополняют правила солидарности между странами. „Эти предложения не являются рекомендательными: если Совет согласится с ними, например, с положениями, касающимися общности покупки газа или солидарности, то они будут немедленно реализованы“, — говорит Кадри Симсон, комиссар Еврокомиссии по энергетике. Она подчеркивает, что опубликованный пакет мер принят на основании статьи 122 Договора о Европейском союзе, который предназначен для быстрых и чрезвычайных действий в кризисной ситуации и не требует обычной длительной процедуры.
Работа по обеспечению бесперебойности поставок продолжается, меры, предпринимаемые на этой неделе, не последние.
Отдельно Симсон подчеркивает, что одной из частей пакета мер является дигитализация энергетического сектора. „Его цель — помочь потребителю получить больший контроль над своим энергопотреблением и счетами, а также управлять, например, энергопотреблением в ИТ-секторе“, — объясняет Симсон. Она говорит, что решение кризиса требует вклада всех секторов, и сектор информационных технологий является одним из тех, чьи растущие потребности в энергии должны быть удовлетворены.
Хотя идея ограничения цены на газ выдвигалась и раньше, она встретила сопротивление со стороны ряда стран, например, Германии, крупнейшего потребителя газа в Европе. „Введение предельной цены потребует большего консенсуса среди государств-членов, чем мы видели до сих пор“, - сказала Симсон, добавив, что предложение, высказанное во вторник, все еще может быть приемлемым для всех государств-членов. „Мы предлагаем вмешиваться в рыночную цену только при соблюдении определенных условий. В частности, важно не ставить под угрозу надежность поставок и не увеличивать потребление газа“, - объяснила она.
Европа к зиме готова
Кадри Симсон подтверждает, что вышеуказанные меры не являются праздным делом. „Эффект от предыдущих мер мы видим в том, что цена на газ уже значительно ниже рекордного уровня августа. Сам факт того, что мы очень успешно пополняем запасы газа в Европе, безусловно, играет важную роль.“ - говорит она.
В июле Комиссия также предложила сократить потребление газа странами-членами на 15%, и результаты не заставили себя ждать. „По предварительным данным, в сентябре потребление сократилось примерно на 15%. Это снижает давление как на цены, так и на надежность поставок“, — объясняет Симсон.
У нас есть кризисные сценарии и механизмы солидарности государств-членов, которые помогают регионам, попавшим в беду.
Европейский союз также успешно провел переговоры с такими странами, как Норвегия, Алжир и Азербайджан, с которыми у него уже есть трубопроводные соединения. „Дополнительный газ из этих стран успешно помогает нам снизить зависимость от российского газа. Доля газа, импортируемого в Европу по российскому трубопроводу, снизилась с 41% до 9%“, - сказала Симсон, рассказывая о достигнутых к настоящему времени успехах.
По ее словам, Европейский союз готов к предстоящей зиме, даже если Россия полностью прекратит поставки газа. „У нас есть кризисные сценарии и механизмы солидарности с государствами-членами для оказания помощи нуждающимся регионам. Наши подземные хранилища газа будут заполнены раньше срока, и это также обеспечит дополнительную безопасность“, - сказала она. Но работа по обеспечению надежности поставок будет продолжаться, и меры, принятые на этой неделе, не будут последними.