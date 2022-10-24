Комиссар по энергетике Кадри Симсон: Европа готова к зиме и без российского газа

Во вторник Европейская комиссия представила свои новые планы по борьбе с высокими ценами на энергоносители. Сегодня-завтра главы государств обсудят в Праге предложения комиссии и решат, куда двигаться дальше.

Новые меры Европейской комиссии дают государствам-членам возможность покупать газ вместе, создают новую справочную цену наряду с текущей биржевой ценой СПГ и дополняют правила солидарности между странами. „Эти предложения не являются рекомендательными: если Совет согласится с ними, например, с положениями, касающимися общности покупки газа или солидарности, то они будут немедленно реализованы“, — говорит Кадри Симсон, комиссар Еврокомиссии по энергетике. Она подчеркивает, что опубликованный пакет мер принят на основании статьи 122 Договора о Европейском союзе, который предназначен для быстрых и чрезвычайных действий в кризисной ситуации и не требует обычной длительной процедуры.

Работа по обеспечению бесперебойности поставок продолжается, меры, предпринимаемые на этой неделе, не последние.

Отдельно Симсон подчеркивает, что одной из частей пакета мер является дигитализация энергетического сектора. „Его цель — помочь потребителю получить больший контроль над своим энергопотреблением и счетами, а также управлять, например, энергопотреблением в ИТ-секторе“, — объясняет Симсон. Она говорит, что решение кризиса требует вклада всех секторов, и сектор информационных технологий является одним из тех, чьи растущие потребности в энергии должны быть удовлетворены.

Газ покупаем вместе, но и предельную цену обсуждаем Новое чрезвычайное положение Комиссии предусматривает, среди прочего, возможность совместной закупки газа, механизмы ограничения цен на крупнейшей европейской газовой бирже TTF, новые меры по повышению прозрачности использования инфраструктуры и солидарности между государствами-членами, а также дальнейшее управление спросом. Основные положения Европейской комиссии заключаются в следующем. Государствам-членам будет предоставлена возможность покупать газ совместно, чтобы можно было договориться о более выгодных ценах и снизить риск того, что государства-члены переиграют друг друга на мировом рынке, и в то же время обеспечить надежность поставок по всему ЕС. Работа по созданию нового ценового ориентира для сжиженного природного газа (СПГ) будет ускорена с целью ее завершения к марту 2023 года, а также будет предложен механизм коррекции цен для установления переменного ценового предела для сделок на TTF, крупнейшей газовой бирже Европы, и временного ценового коридора или диапазона для предотвращения экстремального роста цен на рынках деривативов. Будут введены правила солидарности между государствами-членами в случае перебоев в поставках, распространяющие обязательство на государства-члены, не имеющие прямых трубопроводных соединений, и включающие государства, имеющие предприятия по производству СПГ. Предлагается механизм для распределения газа среди государств-членов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации с газоснабжением в регионе или в ЕС.

Хотя идея ограничения цены на газ выдвигалась и раньше, она встретила сопротивление со стороны ряда стран, например, Германии, крупнейшего потребителя газа в Европе. „Введение предельной цены потребует большего консенсуса среди государств-членов, чем мы видели до сих пор“, - сказала Симсон, добавив, что предложение, высказанное во вторник, все еще может быть приемлемым для всех государств-членов. „Мы предлагаем вмешиваться в рыночную цену только при соблюдении определенных условий. В частности, важно не ставить под угрозу надежность поставок и не увеличивать потребление газа“, - объяснила она.

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