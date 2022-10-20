ГРАФИК | Индекс цен производителей за год вырос на 23%

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с сентябрем 2021 года прежде всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, а также в производстве продуктов питания, изделий из металла, химикатов и химической продукции. „В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 17,4%, в том числе в производстве продуктов питания — 25,8%“, — добавила Шокман.

По сравнению с августом больше всего на индекс повлияло снижение цен в производстве электроэнергии, в деревообработке и в производстве изделий из древесины. Кроме того, влияние на индекс оказало повышение цен в производстве бумаги и изделий из бумаги, в производстве строительных материалов и в производстве химической продукции.

Индекс цен на экспортную продукцию в сентябре снизился по сравнению с августом на 0,6%. Более всего снизились цены электроэнергии, нефтепродуктов и цены в горнодобывающей промышленности. При этом наиболее повысились цены изделий из бумаги, сельскохозяйственной продукции, а также одежды. По сравнению с сентябрем 2021 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 23,1%.

Индекс цен на импортную продукцию в сентябре снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,0%. Более всего снизились цены электроэнергии, нефтепродуктов и изделий из древесины. Более всего выросли цены сельскохозяйственной продукции, изделий из кожи, а также продуктов питания. По сравнению с тем же месяцем 2021 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 24,8%.