Новый законопроект: операторов интернет-платформ обяжут предоставлять информацию налоговикам
В четверг, 20 октября, Рийгикогу рассмотрит законопроект, который потребует от операторов интернет-платформ - таких, как AirBnB, Amazon, Bolt, Uber, Etsy, Booking.com и другие - предоставлять в Налогово-таможенный департамент (MTA) информацию о продавцах и поставщиках услуг, работающих на этих платформах, а также о доходах, которые они получают, передает rus.err.
Обмен данными с платформами сейчас осуществляется на добровольной основе. Департамент заключил соглашения с некоторыми платформами, и эти платформы добровольно предоставляют ведомству информацию о продавцах, давших на это свое согласие. Однако, по данным налогового ведомства, задекларированный таким образом доход составляет лишь небольшую часть фактически заработанного дохода, поскольку лишь немногие платформы добровольно предоставляют данные.
С 2023 года операторы платформ должны начать сбор информации, в том числе, о продавцах, как физических, так и юридических лицах, и до конца января следующего года направлять ее в Налоговый департамент.