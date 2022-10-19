Новый законопроект: операторов интернет-платформ обяжут предоставлять информацию налоговикам

В четверг, 20 октября, Рийгикогу рассмотрит законопроект, который потребует от операторов интернет-платформ - таких, как AirBnB, Amazon, Bolt, Uber, Etsy, Booking.com и другие - предоставлять в Налогово-таможенный департамент (MTA) информацию о продавцах и поставщиках услуг, работающих на этих платформах, а также о доходах, которые они получают, передает rus.err.