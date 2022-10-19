ВИДЕО | Рейнсалу не сдержался: место Путина в аду

Вы хотели бы видеть Путина в тюрьме? - задала вопрос журналистка Deutsche Welle.

Рейнсалу на секунду задумался и сказал: - В аду.

Рейнсалу принял участие во внешнеполитическом форуме в Берлине, где подчеркнул, что Запад должен совместно увеличить оборонную помощь Украине и усилить давление на Россию, в том числе немедленно начать работу над новыми санкциями. „Война России в Украине — это геноцид, президент России Владимир Путин не делает из этого секрета“, — сказал Рейнсалу.

„Долгосрочная цель России заключется в том, чтобы добиться превосходства над Западом с помощью страха и террора“, — сказал Рейнсалу. „Мы должны твердо стоять на стороне Украины и противостоять российской подрывной деятельности. Европа не может чувствовать себя в безопасности, пока у власти в Кремле находится путинский режим“.