Финский актер Пелле Хейккиля рассказал о съемках в мини-сериале про паром „Эстония“
Сериал про паром „Эстония“ снимали в пяти странах: Финляндии, Швеции, Турции, Эстонии и Бельгии. Водные сцены инсценировали в Брюсселе, среди декораций, в огромных резервуарах для воды, где искусственно создавали штормовые волны.
Сейчас проект находится на стадии постпроизводства. Дата премьеры пока неизвестна. Сюжет основан на реальных событиях: в 1994 году паром „Эстония“ совершал рейс из Таллинна в Стокгольм. Ночью судно попало в сильный шторм и затонуло. В водах Балтийского моря погибло или без вести пропало более 850 человек. В 1995 году Швеция, Эстония и Финляндия объявили, что место крушения охраняется законом, а значит расследовать катастрофу без официального разрешения будет преступлением. По мнению международной комиссии, причинами трагедии стали недочеты в конструкции судна, его большая скорость и шторм. Однако позже в независимых изданиях стали появляться новые версии, опровергающие официальные. Это породило различные теории заговора.
Создатели фильма обещают, что в 8-серийной картине рассмотрят трагическую аварию под разными углами, но, безусловно, не обойдется без интриг, конфликтов, обманов и теории заговора.
„Я играю пловца-спасателя, который вытащил 42 человека из 137 выживших. Это большая честь — сыграть человека с таким характером. Он скромный парень, который не считает себя героем. Съемки в эпической водной студии в Бельгии были потрясающими. Это было очень тяжело физически, но я люблю лично исполнять трюки. Горжусь этим и искренне верю, что мы сделали действительно хороший продукт“, - признался в интервью RusDelfi Пелле Хейккиля.
Производством и последующим распространением сериала занимается крупная международная компания „Beta Film“. Бюджет составил 15 млн евро.