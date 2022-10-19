Финский актер Пелле Хейккиля рассказал о съемках в мини-сериале про паром „Эстония“

Сейчас проект находится на стадии постпроизводства. Дата премьеры пока неизвестна. Сюжет основан на реальных событиях: в 1994 году паром „Эстония“ совершал рейс из Таллинна в Стокгольм. Ночью судно попало в сильный шторм и затонуло. В водах Балтийского моря погибло или без вести пропало более 850 человек. В 1995 году Швеция, Эстония и Финляндия объявили, что место крушения охраняется законом, а значит расследовать катастрофу без официального разрешения будет преступлением. По мнению международной комиссии, причинами трагедии стали недочеты в конструкции судна, его большая скорость и шторм. Однако позже в независимых изданиях стали появляться новые версии, опровергающие официальные. Это породило различные теории заговора.