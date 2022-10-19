Первые в Эстонии. Теперь в приложении Maxima можно использовать и купон приема тары

„За последние два года, что мы используем приложение Maxima в наших магазинах в качестве пульта для покупок, мы постоянно обновляли его и делали более удобным для пользователей. Наше последнее нововведение также основано на том факте, что путь клиента при совершении покупок в наших магазинах должен быть максимально плавным, быстрым, безбумажным и бесконтактным“, – сказала Марис Киви, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti.

Так, с прошлой недели при оплате через приложение Maxima в качестве платежного средства также можно использовать купоны автоматов по приему тары, расположенных в магазинах торговой сети. Для этого, после сдачи бутылок и получения купона из автомата, необходимо отсканировать штрих-код купона в приложении. Указанная в купоне сумма будет добавлена к деньгам Maxima пользователя приложения, которые затем можно использовать при совершении покупок.

Процесс добавление купона приема тары сделан для пользователя очень простым –на главной странице приложения есть прямая ссылка. Кроме того, ему больше не нужно хранить бумажный чек и сканировать его в магазине. „Наряду с добавлением в приложение купона приема тары мы внесли еще несколько обновлений – теперь и в приложении отечественные товары имеют отметку „Покупай эстонское“, как это было до сих пор в наших магазинах“, – сказала Киви.

То, что с приложением Maxima очень удобно и легко ходить в магазин, за последние два года поняли многие эстоноземельцы. На сегодняшний день приложение скачали более 190 000 раз. „Также видно, что покупки с приложением планируются лучше, т. е. раз в неделю люди совершают крупную покупку. Приложением пользуются как технологически подкованные и ценящие быстрый темп жизни молодые люди, так и более взрослые покупатели Maxima, которые ценят удобство, – сказала представитель Maxima Eesti.