Первые в Эстонии. Теперь в приложении Maxima можно использовать и купон приема тары(2)
Сеть магазинов Maxima сообщает, что теперь клиенту могут добавлять купон приема тары в приложение и использовать его так же, как и деньги Maxima. Пока такого нововведения нет ни в одной другой сети розничных магазинов.
„За последние два года, что мы используем приложение Maxima в наших магазинах в качестве пульта для покупок, мы постоянно обновляли его и делали более удобным для пользователей. Наше последнее нововведение также основано на том факте, что путь клиента при совершении покупок в наших магазинах должен быть максимально плавным, быстрым, безбумажным и бесконтактным“, – сказала Марис Киви, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti.
Так, с прошлой недели при оплате через приложение Maxima в качестве платежного средства также можно использовать купоны автоматов по приему тары, расположенных в магазинах торговой сети. Для этого, после сдачи бутылок и получения купона из автомата, необходимо отсканировать штрих-код купона в приложении. Указанная в купоне сумма будет добавлена к деньгам Maxima пользователя приложения, которые затем можно использовать при совершении покупок.
Процесс добавление купона приема тары сделан для пользователя очень простым –на главной странице приложения есть прямая ссылка. Кроме того, ему больше не нужно хранить бумажный чек и сканировать его в магазине. „Наряду с добавлением в приложение купона приема тары мы внесли еще несколько обновлений – теперь и в приложении отечественные товары имеют отметку „Покупай эстонское“, как это было до сих пор в наших магазинах“, – сказала Киви.
То, что с приложением Maxima очень удобно и легко ходить в магазин, за последние два года поняли многие эстоноземельцы. На сегодняшний день приложение скачали более 190 000 раз. „Также видно, что покупки с приложением планируются лучше, т. е. раз в неделю люди совершают крупную покупку. Приложением пользуются как технологически подкованные и ценящие быстрый темп жизни молодые люди, так и более взрослые покупатели Maxima, которые ценят удобство, – сказала представитель Maxima Eesti.
С осени прошлого года совершение покупок в приложении Maxima стало еще проще и полностью бесконтактным. Теперь покупки в магазине Maxima можно совершать без контакта с кассиром или кассой самообслуживания. Это особенно просто, если вы привязали свою банковскую карту к приложению Maxima и совершаете покупки в специальных кассах, расположенных в зоне касс самообслуживания – для совершения платежа достаточно отсканировать QR-код, и вам не придется прикасаться к экрану кассы самообслуживания.
Если в конце прошлого года специальные кассы, которые можно использовать с приложением, были только в нескольких магазинах Maxima в Таллинне, то весной этого года они добавились еще в 20 крупных магазинах Maxima по всей Эстонии. Помимо магазинов в Таллинне подобные кассы используются также в магазинах торговой сети в Тарту, Пярну, Нарве, Выру, Курессааре, Валга, Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ и Маарду. В ближайшее время эти кассы должны быть установлены еще примерно в 20 магазинах. „Это означает, что уже в половине наших магазинов скоро будет более удобный процесс совершения покупок, чем раньше“, – подчеркнула Марис Киви.