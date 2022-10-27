ДИЗАЙН В ЭСТОНИИ | Уже давно не мисс. Как Диана Арно доказала, что дизайнер - ее призвание, и трижды стала первой в эстонской моде(2)
В последние годы Диану Арно сложно было поймать в Эстонии на интервью - пока все не изменила ее историческая победа в конкурсе дизайна „Золотая игла“, после чего ей пришлось выкроить время для бесконечных разговоров с прессой. К счастью, нам посчастливилось поговорить с Дианой утром, еще перед вручением премии, и она подробно рассказала о своем пути к дизайну, почему ее уже не стоит называть „Мисс Эстония“ и о том, что она сделала первой среди эстонских диайнеров.
Расскажи, как ты пришла к дизайну. С чего начинался твой путь?
У меня было много соприкосновений с дизайном, но тогда я еще не понимала, куда меня это приведет. Помню момент, когда мне впервые нужно было придумать какой-то дизайн: моя подруга попросила нарисовать платье на выпускной. До этого я никогда не думала, что мои рисунки можно как-то воплотить в жизнь, хотя моя эстонская бабушка Лейда всегда шила нам с сестрой платья. В итоге моя подруга все-таки взяла этот эскиз и пошла с ним в ателье, где сделала себе платье, а потом очень сильно гордилась тем, что дизайн создала я. Тогда я не обратила на это внимание - для меня это была просто какая-то шалость.
Уже потом мне приходилось часто прибегать к услугам ателье, чтобы делать себе какую-то красивую одежду: я высокая девушка, на мне все штаны всегда были как капри, а рукава пиджаков выглядели как укороченные. Люди стали замечать придуманные мною вещи и спрашивать, откуда у меня такая одежда. Но даже тогда у меня не возникало и мысли, что это уже какой-то дизайн моды. Я делала просто то, что мне нравится. У меня не было мечты этим заниматься.
Наверное, последний момент, который все-таки подтолкнул меня и раскрыл глаза - конкурс „Мисс Эстония“. Тогда у меня уже было два высших образования, я работала в этой сфере, но благодаря конкурсу увидела изнутри, как это все работает, потому что мы создавали много платьев, мы работали с дизайнерами, и я поняла, что есть эстонские дизайнеры, которые этим живут, что дизайном можно зарабатывать, что это можно и развивать. Тогда-то я и решила, чем хотела бы в дальнейшем заниматься, и пошла учиться на модельера в Евроакадемию.
На кого ты училась до этого?
Я получила экономическое образование и закончила магистратуру по бизнес-менеджменту. Но последнее полученное мною образование - модельера - мое самое любимое. Вот там я по-настоящему училась. Отдельно хочу отметить моего любимого декана Евгения Христофорова - он был моим руководителем и на самом деле сыграл не самую последнюю роль вообще в становлении меня как дизайнера. Были разные времена, мне приходилось параллельно работать, чтобы зарабатывать на учебу. Я появлялась, пропадала, снова появлялась и снова пропадала, сдавала экстерном все предметы.
Я очень благодарна, что он со своей супругой Светланой разглядел какой-то потенциал во мне. Несмотря на то, что я не всегда могла заплатить за учебу, они мне делали поблажки и говорили: отдашь деньги потом, когда будут. И вот так я закончила - с горем пополам, но круглой отличницей! Диплом я написала о своем бренде, как вообще сделать в Эстонии бренд одежды, со всеми вытекающими проблемами и со всеми плюсами и минусами. В принципе, это такая книжечка для начинающего дизайнера: что ждать, куда идти, за чем бежать.
Сколько лет уже бренду Diana Arno?
Официально мы зарегистрировали фирму 12.12.12, хотя моя подруга-астролог потом меня за это дико ругала. Хотя уже за год до этого я ездила с коллекцией в Сеул на конкурс талантов - и выиграла! Получается, бренд существует с 2011 года - больше десяти лет.
В 2009 году ты получила титул „Мисс Эстония“. Когда ты начала заниматься дизайном, то он давал тебе больше возможностей или, наоборот, из-за него люди относились к твоему творчеству менее серьезно?
Были и плюсы, и минусы. С одной стороны, есть известность, и ты много кого знаешь, есть некий плацдарм, который помогает и до прессы достучаться, и внимание на себя обратить. Но одновременно тебя и не воспринимают всерьез! Все же считают, что ты начинаешь играть на своем имени просто так, потому что тебе нечем заняться. В то время разные течения были: сначала все девушки одновременно были фотографами, потом визажистами, а потом и дизайнерами. Я немного пораньше начала, но потом эта волна начала меня догонять.
Естественно, приходилось ломать этот стереотип и доказывать, что это все-таки не развлечение на один-два месяца, а мое призвание. Только потом уже начали воспринимать всерьез. Всегда, наверное, надо пройти такой путь, когда ты должен доказать, что ты не просто так дизайнер из-за того, что это красиво звучит, а все-таки у тебя есть другая какая-то сила, почему ты это делаешь.
Несколько лет назад во время первого моего интервью с тобой ты просила задавать вопросы только про дизайн и коллекцию. Ты не хочешь больше говорить в интервью о „Мисс Эстонии“?
Нет такого, что я не хочу. Просто мне кажется, это уже пройденная история, мне уже просто нечего сказать по этому поводу. На тот момент это была классная штука, но сейчас я не знаю, что сказать. Зачем говорить все время о прошлом - и так столько было этих интервью о „Мисс Эстонии“. Поэтому мне интереснее говорить о том, чем я занимаюсь сейчас. „Мисс Эстония“ стала некоей дорожкой в моем становлении как дизайнера, и я очень горжусь, что это было в моей жизни. Просто мне нечего больше об этом добавить, а говорить все время о прошлом неинтересно.
То есть тебя не раздражает, когда в статье тебя называют дизайнером и „Мисс Эстония“ - или все-таки ты хочешь, чтобы тебя называли только дизайнером?
Наверное, только дизайнером. Потому что, вот посмотрю в зеркало - какая я сейчас мисс? Уже можно сказать миссис. Мисс - это скорее молодая девочка, заряженная энтузиазмом. А я - мама троих детей. Как-то это уже несерьезно называться мисс.
Номинация на „Золотую иглу“ - тоже своего рода признание того, что ты успешный и талантливый дизайнер.
Не лукавлю нисколько - это была большая неожиданность. Мы мечтали об этом еще лет пять назад, но пока развивали бренд, ездили на выставки, а потом еще пришел кризис - коронавирус и так далее - мы даже забыли, что об этом мечтали. Когда нам написали, готовы ли мы поучаствовать в номинации, это было как гром среди ясного неба. И, естественно, для нас это была большая радость, это приятно всей команде, и нашим клиентам тоже.
Diana Arno - это дизайнерский бренд, и я в нем являюсь единственным дизайнером. Но формирует наш вкус каждый человек, который заходит к нам в шоурум - сам того не зная. Пришел клиент, ты с ним пообщаешься, и когда уже создаешь следующую коллекцию, то учитываешь потребности клиента. В принципе, если так обобщить, то в бренде Diana Arno дизайнерами являются все люди, которые к нам заходят и окружают нас, дают нам обратную связь, как критику, так и положительные вещи, рассказывают о своих мечтах. Каждый человек, сам того не зная, вкладывает очень много в наше развитие, и если у нас какие-то победы, то, наверное, это победа каждого из этих людей.
Ты уже долгое время живешь за пределами Эстонии. Расскажи, как тогда происходит процесс создания коллекции. Ты контролируешь все удаленно?
Я вообще такой кочевник - мне кажется, я живу во всем мире понемногу. Поначалу создавать коллекции было сложно, но сейчас я уже и не представляю, как это можно делать по-другому. Когда во время пандемии все привыкали к удаленной работе, для нас это было уже проще простого. Я в таком режиме уже живу, наверное, около восьми лет. Вкус, уши, глаза и интеллект - если эти вещи есть, то работать на удаленке очень легко. Моя команда - Дима, Кристина и Хелен - понимают меня с полуслова, я им доверяю. Они точно знают, что я хочу. Это как правая и левая рука - даже не знаю, какая мне важнее.
Как идет процесс: я присылаю новую коллекцию, и мы прорабатываем ее онлайн, потому что обычно она очень большая, там может быть, например, до 170 каких-то рисунков. Я представляю ее на оценку жюри, состоящего из своих людей, и они дают обратную связь. Со съемками так же: я посылаю мудборды, и ребята уже создают полную картину настроения . Иногда я описываю словами, то что хочется показать и мне присылают варианты съемки и т.д. По-разному бывает. И мы к этому привыкли, мы по-другому больше и не умеем. Я даже думаю, что если бы так получилось, что я осталась в Таллинне на долгое время, то мы бы нарушили идиллию нашей работы.
Они являются здесь моими глазами и ушами, они общаются непосредственно с клиентами и передают информацию, что нужно людям и что те ищут. Чтобы мы делали не просто вещи „в стол“, как говорится, которые только нам нравятся, а чтобы это все же было то, что нужно клиенту на данный момент. Наши коллекции делятся на несколько частей. Одна - более „носибельная“, а другая состоит из трендовых вещей, которые мы считаем более модными. Эти модные вещи, конечно, не сразу уходят, но мы знаем, что через два года за ними будут приходить и о них будут писать.
Клиенты в Эстонии более осторожные?
Очень осторожные и очень консервативные. И мало людей, которые готовы на себя сильно обратить внимание. А женщина Diana Arno, наша муза, о которой мы думаем, когда создаем одежду, она все-таки смелая девушка, которая привыкла к вниманию, она уверена в себе и не боится экспериментировать.
В Эстонии же с трендами дела обстоят не всегда так, как хотелось бы, потому что эстонский клиент - он более скромный и немножко боится экспериментировать, недостаточно смелый. Им очень нравится, они восхищаются и понимают, что это что-то такое необыкновенное, но на себя они это примерять не готовы сразу. Когда масс-маркет доберется до этого, тогда и они начнут потихонечку проявлять к таким вещам интерес.
Показы Diano Arno проходят в Таллинне и Риге. Если не ошибаюсь, раньше они еще проходили в Москве. Где коллекции принимают лучше всего?
Да, раньше мы и продавались в Москве - сейчас больше никак. В Таллинне продажи идут лучше, чем в Риге, но там нас тоже очень любят, даже не знаю, почему. Нас всегда туда зовут на неделю моды, спрашивают, мол, „как же без вас?“ И мы очень счастливы быть частью этого мероприятия. Но вся одежда отшивается у нас в Таллинне. Иногда мы используем аутсорсинг, но тоже в Эстонии. Даже когда мы еще работали с российским рынком, мы все туда посылали отсюда, из Таллинна.
Когда люди слышат „Diana Arno“, что они представляют? Есть ли какая-то фирменная вещь?
Мне бы хотелось верить, что есть. Я считаю, что мы точно выделяемся за счет моей самой любимой вещи в гардеробе - тренча. Это тот элемент одежды, который я неустанно преобразовываю, играю с формами, с деталями: то спина открыта, то закрыта, то бока открыты, то это платье, то это трансформер, превращающийся в куртку. Тренч появляется у нас и в зимней коллекции, для меня это вещь на любое время года.
Что предпочитаешь в дизайне: минимализм или максимализм?
Я люблю минимализм с деталями - это тот стиль, который выработался у меня со временем. Просто платье в три шва, конечно, мне делать неинтересно. Я туда обязательно засуну какой-нибудь карман, пояс и так далее. Например, пиджак из нашей новой коллекции - он строгий и минималистичный, но детали совершенно не делают его простым. Мне нравится создавать именно такие вещи, непростые. А минимализм - это слишком просто. Естественно, мне нравятся воланы, сборки и рюши, но мы их пытаемся их как-то замиксовать, чтобы они тоже были уместны. Это, конечно, далеко не минимализм. Наверное, мы балансируем где-то на грани.
Есть какая-то любимая коллекция?
Смотри, каждая следующая коллекция - это же некое перевоплощение старого в новое. Так как мы все же выходим на „зеленый“ путь, то используем переработанный полиэстер, пытаемся делать безотходное производство, мало что выкидываем. Сейчас мы еще не можем назвать себя полностью „зеленым“ брендом, но мы работаем в этом направлении. Часто ткани из прошлой коллекции используем в следующей. Поэтому одна коллекция как бы перетекает в другую, и я не могу никакую из них выделить. Наверное, коллекция весна-лето 2020 запала мне в душу. Вот была там такая красивая ткань, которую я больше не могу найти. Аж сердце заболело. Я даже хотела что-то подобное использовать на „Золотой игле“, но увы!
Очень много было внимания к показу, на котором выходила Кармен Касс. Задействовать супермодель с мировым именем - дорогое удовольствие?
Что значит понятие „дорогое“? У каждого из нас свое понятие дорогого. Сделать это было нелегко, но было здорово. Мы получили огромное удовольствие. Я думаю, что Кармен сама была в восторге: она была очень воодушевлена возможностью впервые выйти на подиум в родной Эстонии - впервые за всю жизнь, она никогда раньше не участвовала в показах в Эстонии. Больше в Эстонии она на подиум так и не выходила. Если что, позовем еще раз!
Еще одними из первых в Эстонии вы начали делать цифровую моду.
Мы - первые, а не одни из первых, и не только даже в Эстонии! Мы даже делали цифровой показ, и нас много где отметили. Но сейчас пока это на паузе стоит, потому что просто физически мы не успеваем. Но мы обязательно продолжим этим заниматься, потому что развивается Meta-вселенная. Цифровая мода - это отголоски, опять-таки, коронавируса, когда магазины были закрыты. Хотя для людей это больше связано с экспериментами, когда человек хочет показать, что у него что-то новое - смотрите, вот я в „Инстаграме“ в цифровом платье.
Есть уже планы на будущее?
Мы хотим завоевать весь мир! Шучу, хотя было бы неплохо. А планы - дальше работать, сохранить то, что уже имеем, а при большой удаче - расшириться. Потому что время сейчас непростое. Грустное. Хочется выходить на новые рынки, радовать и других людей, чтобы нас узнавали, чтобы нас покупали и... чтобы у всех все было все хорошо! Банально хочется открывать новости, и чтобы там все было хорошо.
В тот же день Диана Арно выиграла престижную премию в сфере дизайна „Золотая игла“. Поэтому можно смело сказать, что в Эстонии она сделала три вещи первой: вывела Кармен Касс на подиум, начала создавать цифровую моду и стала первым русскоязычным дизайнером, получившим „Золотую иглу“. Поздравляем!