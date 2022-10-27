ДИЗАЙН В ЭСТОНИИ | Уже давно не мисс. Как Диана Арно доказала, что дизайнер - ее призвание, и трижды стала первой в эстонской моде

Я получила экономическое образование и закончила магистратуру по бизнес-менеджменту. Но последнее полученное мною образование - модельера - мое самое любимое. Вот там я по-настоящему училась. Отдельно хочу отметить моего любимого декана Евгения Христофорова - он был моим руководителем и на самом деле сыграл не самую последнюю роль вообще в становлении меня как дизайнера. Были разные времена, мне приходилось параллельно работать, чтобы зарабатывать на учебу. Я появлялась, пропадала, снова появлялась и снова пропадала, сдавала экстерном все предметы.

Наверное, последний момент, который все-таки подтолкнул меня и раскрыл глаза - конкурс „Мисс Эстония“. Тогда у меня уже было два высших образования, я работала в этой сфере, но благодаря конкурсу увидела изнутри, как это все работает, потому что мы создавали много платьев, мы работали с дизайнерами, и я поняла, что есть эстонские дизайнеры, которые этим живут, что дизайном можно зарабатывать, что это можно и развивать. Тогда-то я и решила, чем хотела бы в дальнейшем заниматься, и пошла учиться на модельера в Евроакадемию.

Уже потом мне приходилось часто прибегать к услугам ателье, чтобы делать себе какую-то красивую одежду: я высокая девушка, на мне все штаны всегда были как капри, а рукава пиджаков выглядели как укороченные. Люди стали замечать придуманные мною вещи и спрашивать, откуда у меня такая одежда. Но даже тогда у меня не возникало и мысли, что это уже какой-то дизайн моды. Я делала просто то, что мне нравится. У меня не было мечты этим заниматься.

У меня было много соприкосновений с дизайном, но тогда я еще не понимала, куда меня это приведет. Помню момент, когда мне впервые нужно было придумать какой-то дизайн: моя подруга попросила нарисовать платье на выпускной. До этого я никогда не думала, что мои рисунки можно как-то воплотить в жизнь, хотя моя эстонская бабушка Лейда всегда шила нам с сестрой платья. В итоге моя подруга все-таки взяла этот эскиз и пошла с ним в ателье, где сделала себе платье, а потом очень сильно гордилась тем, что дизайн создала я. Тогда я не обратила на это внимание - для меня это была просто какая-то шалость.

Несколько лет назад во время первого моего интервью с тобой ты просила задавать вопросы только про дизайн и коллекцию. Ты не хочешь больше говорить в интервью о „Мисс Эстонии“?

Естественно, приходилось ломать этот стереотип и доказывать, что это все-таки не развлечение на один-два месяца, а мое призвание. Только потом уже начали воспринимать всерьез. Всегда, наверное, надо пройти такой путь, когда ты должен доказать, что ты не просто так дизайнер из-за того, что это красиво звучит, а все-таки у тебя есть другая какая-то сила, почему ты это делаешь.

Были и плюсы, и минусы. С одной стороны, есть известность, и ты много кого знаешь, есть некий плацдарм, который помогает и до прессы достучаться, и внимание на себя обратить. Но одновременно тебя и не воспринимают всерьез! Все же считают, что ты начинаешь играть на своем имени просто так, потому что тебе нечем заняться. В то время разные течения были: сначала все девушки одновременно были фотографами, потом визажистами, а потом и дизайнерами. Я немного пораньше начала, но потом эта волна начала меня догонять.

В 2009 году ты получила титул „Мисс Эстония“. Когда ты начала заниматься дизайном, то он давал тебе больше возможностей или, наоборот, из-за него люди относились к твоему творчеству менее серьезно?

Официально мы зарегистрировали фирму 12.12.12, хотя моя подруга-астролог потом меня за это дико ругала. Хотя уже за год до этого я ездила с коллекцией в Сеул на конкурс талантов - и выиграла! Получается, бренд существует с 2011 года - больше десяти лет.

Я очень благодарна, что он со своей супругой Светланой разглядел какой-то потенциал во мне. Несмотря на то, что я не всегда могла заплатить за учебу, они мне делали поблажки и говорили: отдашь деньги потом, когда будут. И вот так я закончила - с горем пополам, но круглой отличницей! Диплом я написала о своем бренде, как вообще сделать в Эстонии бренд одежды, со всеми вытекающими проблемами и со всеми плюсами и минусами. В принципе, это такая книжечка для начинающего дизайнера: что ждать, куда идти, за чем бежать.

Diana Arno - это дизайнерский бренд, и я в нем являюсь единственным дизайнером. Но формирует наш вкус каждый человек, который заходит к нам в шоурум - сам того не зная. Пришел клиент, ты с ним пообщаешься, и когда уже создаешь следующую коллекцию, то учитываешь потребности клиента. В принципе, если так обобщить, то в бренде Diana Arno дизайнерами являются все люди, которые к нам заходят и окружают нас, дают нам обратную связь, как критику, так и положительные вещи, рассказывают о своих мечтах. Каждый человек, сам того не зная, вкладывает очень много в наше развитие, и если у нас какие-то победы, то, наверное, это победа каждого из этих людей.

Не лукавлю нисколько - это была большая неожиданность. Мы мечтали об этом еще лет пять назад, но пока развивали бренд, ездили на выставки, а потом еще пришел кризис - коронавирус и так далее - мы даже забыли, что об этом мечтали. Когда нам написали, готовы ли мы поучаствовать в номинации, это было как гром среди ясного неба. И, естественно, для нас это была большая радость, это приятно всей команде, и нашим клиентам тоже.

Наверное, только дизайнером. Потому что, вот посмотрю в зеркало - какая я сейчас мисс? Уже можно сказать миссис. Мисс - это скорее молодая девочка, заряженная энтузиазмом. А я - мама троих детей. Как-то это уже несерьезно называться мисс.

То есть тебя не раздражает, когда в статье тебя называют дизайнером и „Мисс Эстония“ - или все-таки ты хочешь, чтобы тебя называли только дизайнером?

Нет такого, что я не хочу. Просто мне кажется, это уже пройденная история, мне уже просто нечего сказать по этому поводу. На тот момент это была классная штука, но сейчас я не знаю, что сказать. Зачем говорить все время о прошлом - и так столько было этих интервью о „Мисс Эстонии“. Поэтому мне интереснее говорить о том, чем я занимаюсь сейчас. „Мисс Эстония“ стала некоей дорожкой в моем становлении как дизайнера, и я очень горжусь, что это было в моей жизни. Просто мне нечего больше об этом добавить, а говорить все время о прошлом неинтересно.

Ты уже долгое время живешь за пределами Эстонии. Расскажи, как тогда происходит процесс создания коллекции. Ты контролируешь все удаленно?

Я вообще такой кочевник - мне кажется, я живу во всем мире понемногу. Поначалу создавать коллекции было сложно, но сейчас я уже и не представляю, как это можно делать по-другому. Когда во время пандемии все привыкали к удаленной работе, для нас это было уже проще простого. Я в таком режиме уже живу, наверное, около восьми лет. Вкус, уши, глаза и интеллект - если эти вещи есть, то работать на удаленке очень легко. Моя команда - Дима, Кристина и Хелен - понимают меня с полуслова, я им доверяю. Они точно знают, что я хочу. Это как правая и левая рука - даже не знаю, какая мне важнее.

Как идет процесс: я присылаю новую коллекцию, и мы прорабатываем ее онлайн, потому что обычно она очень большая, там может быть, например, до 170 каких-то рисунков. Я представляю ее на оценку жюри, состоящего из своих людей, и они дают обратную связь. Со съемками так же: я посылаю мудборды, и ребята уже создают полную картину настроения . Иногда я описываю словами, то что хочется показать и мне присылают варианты съемки и т.д. По-разному бывает. И мы к этому привыкли, мы по-другому больше и не умеем. Я даже думаю, что если бы так получилось, что я осталась в Таллинне на долгое время, то мы бы нарушили идиллию нашей работы.

Они являются здесь моими глазами и ушами, они общаются непосредственно с клиентами и передают информацию, что нужно людям и что те ищут. Чтобы мы делали не просто вещи „в стол“, как говорится, которые только нам нравятся, а чтобы это все же было то, что нужно клиенту на данный момент. Наши коллекции делятся на несколько частей. Одна - более „носибельная“, а другая состоит из трендовых вещей, которые мы считаем более модными. Эти модные вещи, конечно, не сразу уходят, но мы знаем, что через два года за ними будут приходить и о них будут писать.

Клиенты в Эстонии более осторожные?