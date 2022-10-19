ФОТО | Алар Карис утвердил в должности нового министра финансов

Вчера правление Партии реформ утвердило ее кандидатом на пост министра финансов.

„Аннели очень хорошо умеет считать деньги, у нее есть опыт работы как в частном предпринимательстве, местном самоуправлении, так и в Рийгикогу“, - отметила глава правительства Кая Каллас.

Аннели Аккерманн назвала своей первоочередным приоритетом принятие госбюджета на будущий год, в котором запланированы важные для социальной сферы статьи расходов.

Аккерман является депутатом Рийгикогу от Пярнумаа, в парламенте работает в финансовой комиссии.

Прежний министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) подала в отставку, чтобы сосредоточиться на подготовке к работе в Европейской счетной палате.