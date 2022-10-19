Хуссар о выдвижении Пентус-Розиманнус в счетную палату: это вредит эстонской политике

„Насколько я понимаю, Кейт Пентус-Розиманнус заявила, что уходит из политики, чтобы устроиться на высокооплачиваемую работу в Люксембурге, и это крайне неловкая история в эстонской политике“, - передает RusERR слова Хуссара, сказанные накануне в интервью ETV.

„Это говорит о том, что эстонской политике сегодня по-прежнему не хватает зрелости. То, как Кейт Пентус-Росиманнус была назначена представителем Эстонии в Европейской счетной палате, это достойно сожаления, это портит эстонскую политику и это, безусловно, шаг, который не вызывает доверия у избирателей и эстонской общественности“, - добавил политик.

„Мне очень жаль, что нынешнее правительство не смогло предотвратить эту ситуацию“, - заключил лидер „Эстонии 200“.

Накануне Кейт Пентус-Розиманнус подала в отставку с поста министра финансов. В этой должности ее сменит коллега по Партии реформ, депутат Рийгикогу Аннели Аккерманн.